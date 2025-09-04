Dos hombres arrestados con respecto al abuso racista enviado a Jess Carter en Inglaterra durante los euros

Los informes ofensivos en las redes sociales estaban dirigidos al defensor inglés

Jess Carter de Inglaterra antes de la final de la UEFA Ladies Euro 2025 (Imagen: papá)

Un segundo hombre fue arrestado con respecto al abuso racista que fue enviado al inglés Jess Carter durante la Eurocopa de las Damas de la UEFA 2025.

Los oficiales de policía de Cheshire fundaron una investigación sobre los insultantes mensajes de redes sociales que se enviaron al jugador de fútbol profesional.

Durante el campeonato, en julio de 2025, la policía recibió por primera vez informes de que los mensajes insultantes habían sido enviados al defensor inglés.

También fue iniciado un estudio por la Unidad de Policía de Fútbol del Reino Unido (UKFPU), que colaboró ​​en colaboración con las compañías de redes sociales para identificar a la persona a cargo.

Como resultado de la investigación, los oficiales de Derbantshire Constabulary arrestaron a un hombre de Ripley el 2 de septiembre, con respecto a algunos de los mensajes enviados a Jess.

El jugador de 30 años fue arrestado bajo sospecha de comunicación maligna y desde entonces ha sido puesto en libertad bajo fianza.

El arresto sigue al de un hombre de 59 años de Great Harwood, en Lancashire, quien fue arrestado el jueves 28 de agosto como parte de la misma investigación.

El jefe del policía de Cheshire, Mark Roberts, el líder del Consejo Jefe de la Policía Nacional (NPCC) para la policía de fútbol, ​​dijo: “Como predije, ahora hemos arrestado con respecto al terrible abuso que estaba dirigido a Jess Carter durante el euro de las mujeres.

«Nadie puede ser sometido a un abuso tan desagradable, y queremos dejar en claro que el abuso racista de esta naturaleza no será tolerado.

«Todos son responsables de lo que hacen y dicen, y queremos asegurarnos de que los perpetradores no puedan esconderse detrás de un perfil de redes sociales para hacer comentarios malos».

El sargento Gemma Thursdayfield de Derbantshire Constabulary agregó: “El abuso en línea no es diferente a ser personal y la gente debe tener claro que los mensajes que hacen, o mensajes que envían, son exactamente los mismos en las redes sociales que personalmente hacen.

«El impacto en Jess y otras víctimas de este crimen es claramente visible y trabajaremos con nuestros socios en la policía para garantizar que los responsables sean llevados a la corte».