Dos expertos están de acuerdo en la predicción de puntaje de Manchester United vs Fulham, ya que se apoyan los signos para impresionar

Los expertos han puesto su control en el viaje de Man United a Fulham el domingo.

Matheus Cunha es un favorito inmediato en Old Trafford (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United busca su primera victoria de la temporada cuando viajan a Fulham el domingo.

El United fue vencido 1-0 por el Arsenal durante el primer fin de semana de la temporada, pero se mejoró en gran medida en comparación con la temporada pasada.

Los tres delanteros de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko se mostraron juntos por primera vez este fin de semana después de que los tres jugadores se mostraron contra los Gunners.

Y aunque varios expertos principales en la Premier League han ofrecido predicciones mixtas para el viaje de este fin de semana a West -London, está claro que las tres sesiones de firma de verano ya han causado una impresión positiva.

Aquí hay un resumen de cómo los expertos ven a United Waring en Craven Cottage.

Chris Sutton

«Como muchas personas, trato de estar en equilibrio sobre el Manchester United», dijo Sutton a BBC Sport. «Perdieron la semana pasada, pero creo que serán mejores esta temporada. Bueno, no pueden ser peores.

«Realmente amo a Bryan Mbeumo y especialmente amo a Matheus Cunha, creo que tiene mucho para él. Fulham tuvo la suerte de obtener algo contra Brighton, pero creo que mejorarán para sus propios fanáticos.

«Fulham no juega con ningún miedo y llevará el juego al Manchester United, lo que me da una sensación de inquietante que United los explotará y lo ganará.

«Pero de nuevo, siempre predigo mal los juegos del Manchester United. Quiero ser positivo sobre ellos, pero no estoy seguro de si puedo hacer eso. Además, creo que predije que Fulham equivocé mal para todos sus partidos la temporada pasada.

«Tiendo a ganar un Manchester United, por eso voy a un empate».

Predicción de Sutton: Fulham 1-1 Manchester United

Harry Redknapp

El ex Tottenham Baas le dijo a Betvictor sobre las apuestas de fútbol: «United perdió, pero ciertamente había más positivos que negativos contra el Arsenal.

«En otro día, incluso pueden haber ganado ese juego. Los nuevos muchachos se veían bien y creo que podemos ver lo que Amorim está tratando de construir aquí, pero esa defensa sigue siendo un problema.

«¿Sesko tendrá su primer comienzo aquí? Recientemente fue con Cunha y creo que Sesko será desde el principio. Viste un vistazo del otro día de lo que un puñado de este chico podría ser».

Predicción de Redknapp: Fulham 1-2 Manchester United

Paul Merson

El experto en Sky Sports dijo Sportskeeda: «Manchester United estaba bien contra el Arsenal, pero no jugarán más un juego abierto que toda la temporada y, sin embargo, no pudieron marcar un gol.

«No creo que el Manchester United haya sido tan bueno como dicen algunas personas. Parece que sus nuevas sesiones de firma pueden llevar tiempo para acostumbrarse y todavía se pierden un instinto de asesinos para el objetivo.

«Matheus Cunha mostró algo de chispa, pero hubo un momento en que derrotó a tres jugadores y solo pudo hacer un intento débil. Ese es el problema si me preguntas. Fulham no ofrecerá el tipo de espacio que Arsenal dio ricamente operar. En realidad, no creo que habrá mucho para separar estos dos equipos al final de la temporada.

«Me impresionó Matthijs de Ligt, pensé que era sólido. Era casi la lucha perfecta para él contra Gyokeyes. Pero el Manchester United finalmente todavía perdió el juego. No estoy seguro de si piensan que es bueno jugar y perder mejor, especialmente dada su situación ahora. Creo que esto será un empate».

Predicción de Merson: Fulham 1-1 Manchester United