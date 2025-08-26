Hubo una serie de grandes desviaciones en el Manchester City este verano, pero se necesitaba desesperadamente una renovación del equipo.

Pep Guardiola ha renovado considerablemente su equipo de la ciudad en 2025

El ritmo de cambio en el Manchester City ha sido rápido este año, y eso puede explicarse mejor por el equipo para estar en contra de Tottenham el sábado, incluidos más jugadores firmados en 2025 que aquellos que habían estado en el club durante los años de éxito.

Es difícil describir esto como una nueva era en Etihad cuando Pep Guardiola sigue siendo el hombre que está a cargo y en su décima temporada, pero aparte de Catalaan, muy diferente ha cambiado, desde el Playcast a el director de fútbol.

La propia Guardiola habló sobre un nuevo equipo este verano y dijo después de esa derrota para rastrear que «este es el equipo que tendremos en los próximos años».

En total, había siete señales principales en el primer equipo en 2025, así como a Vorror Reis y Sverre Nypan, que gastan en préstamo esta temporada, pero eventualmente tendrá un impacto. Solo Abduokodir Khusanov de Die Zeven no comenzó este fin de semana.

El equipo también se siente diferente, dados a los jóvenes involucrados. La participación de Oscar Bobb sigue siendo relativamente mínima después de sus problemas de lesiones la temporada pasada, y Rico Lewis se ha empujado de regreso al XI inicial.

Pero además de una serie de caras nuevas, ha habido una gran salida, con más en la expresión de la última semana de la ventana de transferencia. En Kyle Walker, Kevin de Bruyne y Jack Grealishe, City perdió tres jugadores este verano con 898 actuaciones combinadas para el club.

Eso es mucho conocimiento institucional, cómo y la experiencia de perder, y le da al equipo una sensación muy diferente. Pero también puede ser el caso de que se necesitara una renovación.

Walker y Grealisk lograron los titulares este fin de semana, y lo que ambos hombres tenían que decir por qué Guardiola podría querer traer otra dinámica al vestuario. Esto también explica su decisión de nombrar al capitán este verano y reformar el grupo de liderazgo.

La entrevista de Walkers en el Telegraph no fue bien con muchos asistentes de la ciudad. Algunos de sus comentarios indican los problemas detrás de escena y describen a un equipo bruto a mitad de la temporada pasada, cuando los resultados fueron en espiral en el otoño.

«Sentí, no quiero decir un chivo expiatorio porque no quiero liberar los violines. Pero yo era el capitán y el equipo no estaba bien», dijo Walker. «Faltaban grandes jugadores en grandes períodos en esa temporada y sentí que estaba recibiendo … no es culpa. No diré la culpa, pero sentí que yo era la excusa porque yo era el capitán».

Walker también dio la impresión de que sentía que algunas personas en la ciudad ya no querían que fuera capitán y pintó una foto de una falta de unidad dentro del club. Quemó puentes en la ciudad y esto no ayudó.

La situación del Grealisk es un poco diferente. Después de él, Sheen para su primer inicio en su primer inicio, se responsabilizó por sus problemas, pero admitió que ya no había disfrutado su fútbol de Etihad.

«Lo más importante era disfrutar del fútbol y disfrutar todos los días. Creo que a veces no me he enamorado en los últimos años, pero no disfruté del fútbol tanto como debería», dijo.

«Mi familia me dijo a veces cuando estaba en casa. Eso no depende de mí excepto yo».

Walker dejó la ciudad permanentemente este verano, pero la reubicación de Grealish a Merseyside es solo temporal, aunque Everton tiene la opción de comprar. Pero cuando piensa en su tiempo en la ciudad, ciertamente se sintió como si Grealiskh cerrara la puerta de ese capítulo.

A pesar de toda la experiencia que Guardiola ha perdido en el vestuario este verano, hay una foto de un grupo que necesitaba cambios. Eso está sucediendo ahora, pero tal vez eso es exactamente lo que se necesitaba.