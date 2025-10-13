Dos estrellas de Man City están en curso de colisión para un enfrentamiento épico en noviembre

Los jugadores del Manchester City han estado en acción a nivel internacional y dos de ellos tienen un partido crucial por delante.

Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland mantienen una buena relación, tanto dentro como fuera del campo

Puede que Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland sean buenos amigos fuera de la cancha y compañeros de equipo cada vez más importantes dentro de ella, pero el próximo mes esas relaciones podrían dejarse de lado para lo que podría ser uno de los momentos más destacados del calendario internacional.

No hay muchas historias de clasificación para la Copa del Mundo, pero los actos heroicos de Haaland pusieron a Noruega firmemente en camino a su primera aparición en el torneo desde 1998, y es Donnarumma de Italia a quien detiene en el Grupo I.

Las semillas para la clasificación se sembraron en junio, cuando Noruega derrotó a Italia por 3-0 en Oslo, un resultado que provocó la salida del técnico azurri, Luciano Spalletti.

El delantero del Manchester City, Haaland, anotó esa noche y ahora suma la notable cifra de 12 goles en seis partidos de la fase de grupos, y Noruega cuenta con un récord perfecto de seis victorias en seis.

Parece que finalmente están cumpliendo la promesa de una generación dorada, ya que de alguna manera no lograron clasificarse para los grandes torneos recientes. En la clasificación para la Eurocopa 2024 sumó un punto en dos partidos contra Escocia y empató en Georgia.

Esta vez no ha habido tropiezos y no sólo han recogido resultados, sino que lo han hecho por todo lo alto. Su victoria por 5-0 contra Israel el sábado, en la que Haaland anotó un hat-trick y falló dos penales, les da ahora una diferencia de goles de +26.

Italia mantuvo la presión con una victoria por 3-1 en Estonia, y si vence a Israel en Udine el martes puede reducir la brecha en la cima a tres puntos. Eso sería una gran semana en noviembre, cuando finalice la clasificación para la Copa del Mundo.

El 13 de noviembre, Italia viajará a Moldavia para lo que debería ser una victoria rutinaria, mientras que Noruega recibe a Estonia para lo que también debería ser una fácil victoria por tres puntos, aunque no hay duda de que para entonces ya sentirán la presión.

El grupo concluirá el domingo 16 de noviembre, cuando Italia se enfrente a Noruega en el icónico San Siro. Cuánto depende de ese partido se decidirá en los próximos partidos.

Si ambas partes siguen ganando, la reserva de tres puntos de Noruega debería ser suficiente. Incluso si Italia los venciera en Milán, todo se reduciría a la diferencia de goles, y la ventaja de Noruega en esa área es actualmente de 19, lo que debería ser insalvable incluso si Italia tiene su partido pendiente esta semana.

Así que Noruega sabrá que el partido en Estonia probablemente será el que le asegure la clasificación y un lugar en la Copa del Mundo por primera vez en 28 años.

Seguirá siendo un partido decisivo para Italia, que espera desesperadamente que los noruegos sumen puntos y les den la oportunidad de lograrlo. El número dos tiene disponible una plaza en el play-off, pero la presión también recaerá sobre Italia en esa fase.

Donnarumma y Haaland se abrazaron después de que Noruega derrotara a Italia en junio

El formato de play-off consta de una semifinal a partido único y una final a partido único, por lo que no hay margen de error. El hecho de que Italia no se haya clasificado para las dos Copas Mundiales anteriores hará que los partidos de marzo sean un evento angustioso para el país.

Es por eso que esperan ver una grieta en la armadura noruega, o lograr grandes victorias contra Israel y Moldavia para cerrar la brecha de diferencia de goles y darles la oportunidad de borrarla en Milán.

Porque si bien hay mucho en juego para Haaland y la posibilidad de dejar su huella en un gran torneo por primera vez, lo mismo ocurre con su amigo Donnarumma. A pesar de todo lo que el jugador de 26 años ha logrado en el deporte, nunca ha jugado en una Copa del Mundo y estará desesperado por corregir eso.

La primera oportunidad de hacerlo podría significar frustrar a su actualmente imparable compañero del City en Milán el próximo mes. La pareja era amiga antes de convertirse en compañera de equipo el mes pasado y ha estado charlando en las últimas semanas. Quizás sea el mejor portero y el mejor atacante del mundo, lo que hace que el enfrentamiento en San Siro sea imperdible.