Dos cualidades hacia atrás de £ 27 millones Man City Transfer se mudan en medio de ‘escenario realmente extraño’

James Trafford impresionó a su debut en la ciudad en la victoria sobre los lobos

James Trafford de Manchester City (Imagen: 2025 Getty Images)

El desarrollo físico y mental de James Trafford durante su tiempo fuera de Man City trajo su regreso al club una excelente decisión de transferencia.

Esa es la opinión del ex portero de la ciudad, Joe Hart, quien piensa que su llegada solo hace que el lado de Pep Guardiola sea «más fuerte», incluso cuando llegó en un «escenario extraño» en el estadio Etihad.

Trafford recuperó la ciudad nuevamente por £ 27 millones después de haber pasado las últimas dos temporadas en Burnley. Después de luchar en la Premier League en su primera temporada, se recuperó con una impresionante campaña en el Campeonato del Término anterior y ayudó a los Clarets a promover.

Desde entonces, ha sido ascendido a la configuración senior de Inglaterra, que se destacó a la edad de 21 años, y muchos tienen la sensación de que podría ser el número uno de la ciudad e Inglaterra en un futuro no muy lejano.

Trafford hizo su debut en la ciudad en la victoria por 4-0 del sábado sobre los lobos y vio la calma y la asegurada entre los puestos, lo que hizo que Hart fuera muy impresionado.

«Es un niño agradable y tiene tanta hambre de eso», dijo Hart a Match of the Day. «Lo que me gusta de su carrera es que decidió mudarse a Burnley. Fue un gran movimiento de dinero para un joven de 20 años.

«Fue una temporada difícil ir a Burnley. Vinny Kompany intentó jugar, estaban en los tres últimos casi toda la temporada.

«Pero se mantuvo fuerte, seguía siendo valiente, podría haber estado en otro lugar, pero no hizo eso y creo que ha desarrollado tanto física y mentalmente.

«City tenía una cláusula de regreso y sabía de lo que era capaz y sabía cuál era su potencial. Lo tomaron prestado a Burnley, lo compraron a un precio considerable y solo los hace más fuertes».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

A pesar del dinero gastado para traerlo de regreso a Eastlands, Trafford no tiene garantizado el portero número uno.

Ederson se perdió el viaje de fin de semana con gastroenteritis, pero Guardiola intimende que él era su guardián número uno.

Sin embargo, el internacional brasileño se ha asociado con un traslado a Galatasaray y puede ser reemplazado por el portero del PSG Gianluigi Donnarumma si finalmente se muda a Turquía.

De todos modos, deja a Trafford desechando para su lugar contra uno de los mejores guardianes del fútbol mundial, pero Hart cree que es un desafío que disfrutará el jugador de 22 años.

«Es un escenario muy extraño, pero una cosa que sé es que entrará y si el número uno funcionará.

«El que es el otro arquero, creo que compartirán juegos. Están en esa posición única en la que probablemente planearán 60 juegos en una temporada y compartirán el papel en las Copas y la Premier League, pero ciertamente tendrán dos guardianes para avanzar y él será uno».