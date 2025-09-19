Ruben Amorim siente el peso de la expectativa en el Manchester United, luchando por ofrecer versiones mejoradas en la Premier League, pero el club todavía tiene fe en su entrenador en jefe

El futuro de Ruben Amorim en el Manchester United está en cuestión (Imagen: 2025 Getty Images)

Fuentes del Manchester United han negado que el club tuviera contacto con Michael Carrick como un posible sucesor a corto plazo por Ruben Amorim, después de un inicio sombrío de la nueva temporada de la Premier League.

También se afirma que José Mourinho no fue considerado como el sucesor de su compatriota para él que aceptó su nuevo trabajo en el Benfica.

Amorim no ha causado más impresión desde que llegó a Old Trafford en noviembre en noviembre, y llevó a United a un 15º lugar mate en el período anterior de la Premier League en una campaña de barra de trofeos.

Aunque el jugador de 40 años puede haber sido disculpado por la falta de resultados, ya que se vio obligado a usar el equipo que ha heredado en gran medida de Erik Ten Hag, no podrá confiar en esa justificación después de haber sido excelente este verano.

Con el pleno apoyo de United Top Brass, Amorim ha gastado más de £ 200 millones en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens con la esperanza son la formación patentada 3-4-3 y el estilo exigente de juegos.

Aparentemente, las nuevas adquisiciones aparentemente no son la clave para los problemas de Amorim con el club, ya que el táctico portugués solo ha logrado una victoria de su apertura de cuatro partidos de liga, y ha sufrido una salida vergonzosa de la Copa Carabao en manos del Grimsbystad de la Liga Dos.

Aunque muchos fanáticos del United estarán hartos de que su club luchara, bajo el legendario término de la oficina de Sir Alex Ferguson, fueron una de las fuerzas más formidables del mundo, la junta aún no ha renunciado a la esperanza de Amorim. A pesar de las recientes afirmaciones infundadas, es decir, los gerentes han mostrado recientemente interés en otros gerentes.

Se sugirió que la leyenda del club Carrick había sido sostenida para reemplazar a Amorim en el caso de un cambio en la temporada media, mientras que también se afirmó que Mourinho fue tomado en cuenta para un regreso al norte -oeste de Inglaterra. Sin embargo, según TalkSport, las fuentes cercanas al club han refutado que ambas afirmaciones tienen algunas indicaciones de que se levantan.

Carrick disfrutó de un corto período como gerente de atención del club en 2021 después de la salida de Ole Gunnar Solskjaer, antes de disfrutar de una temporada de tres años con Middlesbrough en el campeonato. Ha estado sin trabajo desde junio, cuando fue despedido por Boro después de un décimo lugar en la competencia.

Las fuentes afirman que José Mourinho no fue contactado por el Manchester United antes de llegar al Benfica (Imagen: AFP o licenciantes)

Mientras tanto, Mourinho estaba al frente del club entre mayo de 2016 y diciembre de 2018 y se fue con una Copa de la Liga, un escudo comunitario y un título de la Europa League. En los años siguientes trabajó con Spurs, Roma y Fenerbahce, y fue nombrado esta semana como el nuevo entrenador en jefe del Benfica después de la renuncia de Bruno Lage.

Si bien el vestuario de United permanece en gran medida detrás de Amorim, TalkSport agrega que jugadores superiores como Harry Maguire han dejado en claro al equipo que son este período bajo el liderazgo de la competencia y los partidos de la copa. Tal autocrítica en el campamento de United podría ser muy bueno como un alivio bienvenido para muchos fanáticos.

United regresará a la promoción de la Premier League el sábado, cuando organicen un Chelsea no opuesto en Old Trafford. Con colisiones contra Liverpool y Brighton también aterriza en sus próximas cinco salidas, puede ser un otoño increíblemente probado para Amorim.

