Dos adolescentes del Manchester City podrían competir por un puesto en la plantilla de Pep Guardiola

El Manchester City ha cedido a dos centrales jóvenes esta temporada y podría haber espacio en la plantilla para uno de ellos la próxima temporada.

Juma Bah en acción con el Niza contra el Benfica en la Liga de Campeones en agosto

Juma Bah y Vitor Reis llegaron al Manchester City al mismo tiempo a principios de este año y, aunque ahora ambos juegan fuera del Etihad, podrían estar mirando a la plantilla de Pep Guardiola para la próxima temporada.

Los dos centrales de 19 años tienen solo tres meses de diferencia y ambos disfrutan de cedidos productivos en una Liga de los Cinco Grandes esta temporada. Son los dos nombres estrella de un grupo de jóvenes defensores que buscan causar impresión en el City.

Bah llegó procedente del Real Vallodolid por 5,2 millones de libras después de un ascenso meteórico. Hizo solo 13 apariciones con La Liga en la primera mitad de la temporada pasada antes de que el City hiciera el movimiento por el internacional de Sierra Leona.

Todavía debería darle una oportunidad en su club matriz. Pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en Lens antes de mudarse a Niza este verano. Bah también contó con el interés del Lyon y de clubes de Inglaterra, lo que demuestra el potencial que muchos clubes de Europa creen que tiene.

Jugó el partido completo en ambos partidos de la derrota del Niza en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones ante el Benfica e hizo lo mismo en sus dos primeras apariciones en la Europa League contra la Roma y el Fenerbahce. También disputó cinco partidos en la Ligue 1, aunque se perdió los dos últimos partidos nacionales.

Reis pudo probar la vida en el City luego de su traslado de £ 29,6 millones procedente del Palmeiras. Jugó cuatro partidos con el club y jugó el partido completo contra el Wydad AC al inicio del Mundial de Clubes en junio.

Dada la competencia en la defensa central y el tamaño de la plantilla de Guardiola, no había espacio para retener al joven brasileño esta temporada y fue cedido al club Girona del City Football Group.

En España, Reis jugó siete de los ocho partidos del Girona, perdiéndose el partido contra el Athletic Club tras ser expulsado en la victoria en casa por 4-0 contra el Levante. El Girona ha tenido un comienzo de temporada difícil y su victoria por 2-1 sobre el Valencia antes del parón internacional fue la primera de la temporada.

De vuelta en Manchester, las opciones defensivas de Guardiola podrían cambiar hacia el final de esta temporada. Manuel Akanji está cedido en el Inter de Milán, pero es probable que se vaya definitivamente el próximo verano, mientras que también se espera que Nathan Aké se mude, ya sea en enero o al final de la temporada.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Ruben Dias y Josko Gvardiol son actualmente la primera opción, con John Stones como excelente suplente, aunque el internacional inglés termina contrato el próximo verano. Abdukodir Khusanov también es una posibilidad, pero esta temporada jugó principalmente como lateral derecho.

Si Akanji y Ake se van, y Khusanov continúa ocupando el puesto de lateral derecho, probablemente habrá espacio para un nuevo central en el equipo la próxima temporada. Bah y Reis podrían tenerle el ojo puesto.

El primero se está beneficiando del fútbol europeo esta temporada, sumando experiencia, pero Reis ha jugado en el primer equipo del City. Los blaugranas también darán más detalles sobre sus actuaciones con el Girona gracias a los enlaces del CFG.

Por ahora, todo lo que los jugadores pueden hacer es mantener sus lugares en los equipos de Niza y Girona y seguir impresionando, con la esperanza de regresar al Etihad la próxima temporada.

