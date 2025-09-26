‘Dormir como un bebé’ – Pep Guardiola hace grandes reclamos de Kyle Walker para el regreso de Man City

Kyle Walker regresa a Manchester City este fin de semana después de dejar el club para llegar a un acuerdo permanente para Burnley en el verano.

Kyle Walker regresa mañana al Etihad con Burnley

Pep Guardiola saludó a Kyle Walker como uno de los mayores backs de todos los tiempos y dijo que solía dormir como un bebé cuando el internacional inglés cocinó para divertirse en su apogeo.

El jugador de 35 años regresa el sábado a Etihad con Burnley después de completar un traslado de £ 5 millones al césped en el verano, terminando su estadía de ocho años en el club.

La forma de Walker terminó en su última temporada en la ciudad y pidió que se fuera en enero. Se unió al AC Milan para un acuerdo de préstamo de seis meses antes de reunirse con el ex compañero de equipo del Tottenham Scott Parker en Burnley.

Apareció 319 actuaciones para el club y Guardiola espera con ansias la reunión este fin de semana, después de haberlo etiquetado como uno de los mejores en su posición.

«Uno de los mayores backs de la historia», dijo. «Tienes que controlar ese lado con los extremos. Dormí como un bebé para los juegos con Kyle allí. Puede manejar los extremos de Topklasse en el mundo.

«Siempre hemos tratado de leer una situación y él era un mejor jugador. Eres bueno con tus bolas largas y la calidad de tu pase. Fue un increíble de vuelta».

Walker ha hecho un comienzo prometedor de su carrera de Clarets, pero esta vez el desafío para él es completamente diferente, con Burnley que se esfuerza por la seguridad de la Premier League en lugar del tipo de cubiertos que Walker podría ser rastreado para recolectar con su antiguo club.

«Uno de los más grandes en términos de consistencia y sin lesiones y jugando cada juego, una figura increíble en el vestuario», dijo.

«En nueve años, seis ligas principales, una Liga de Campeones, 18 títulos, que siempre estuvieron allí en buenos momentos y malos momentos. La última temporada fue difícil para todos para todos, pero no juzgo el comportamiento por un período corto. Fue increíble».

El tiempo de Walker en la ciudad llegó a un final decepcionante y no estuvo exento de controversia, pero Guardiola espera que reciba una cálida bienvenida en Etihad el sábado.

«Estoy bastante seguro de que todos están felices de volver a verlo en un lugar donde ha sido una figura increíble para nosotros», dijo. «Él ha sido el regreso que ha definido nuestro tiempo aquí durante los últimos nueve años. Estoy bastante seguro de que obtendrá la gratitud por nuestros fanáticos porque se lo merece».

