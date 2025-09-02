Diez hombres de los jugadores United abandonan el entrenamiento adicional de Ruben Amorim durante el descanso internacional

Manchester United ha discutido su primer descanso internacional de la campaña 2025/26 con solo tres partidos de la Premier League en su haber

Ruben Amorim supervisa una sesión de capacitación en Carrington Training Ground de Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United podrá dar sesiones de entrenamiento adicionales a diez miembros de su primer equipo durante el primer descanso internacional de la campaña.

United ha tenido un comienzo mixto de la campaña, con aliento contra el Arsenal que pronto se muestra por el puntaje y un empate delgado en Fulham. La derrota contra Grimsby Town en la Copa Carabao sacudió a los Rojos, pero lograron volver a la pista el sábado con una victoria de 3-2 sobre Burnley.

Desafortunadamente para Amorim, cada impulso que quiere construir al lado de Scott Parker de esa victoria se pone en espera porque la mayoría de su escuadrón en todo el mundo para las vacaciones internacionales en septiembre se va. Para la mayoría de los que están con sus equipos nacionales, el enfoque está en calificar para la Copa Mundial en los Estados Unidos, Canadá y México al final de la temporada.

Sin embargo, hay diez jugadores que están sanos y se quedan en Manchester para sesiones de entrenamiento adicionales en Carrington. Una grabación notable viene en forma de Senne Lammens, quien solo llegó al día de la fecha límite cerca de United y se perdió el equipo belga.

El experimentado dúo defensivo Harry Maguire y Luke Shaw se perdieron la Inglaterra de Thomas Tuchel, al igual que los centrocampistas Kobbie Mainoo y Mason Mount. Ella, junto con Tom Heaton, Tyler Fredricson, Diego Leon, Noussair Mazraoui y Joshua Zirkzee, informará a Carrington durante el descanso para detener su nivel físico para el regreso de la Premier League y un delicioso Derby contra Manchester City.

Un hombre que pensó que estaría con sus compañeros de equipo internacionales en la próxima semana, pero eso no es Matheus Cunha. Fue llamado para el equipo de Brasil de Carlo Ancelotti; Sin embargo, una lesión en Burnley lo ha visto caer de todo el equipo

Vea la lista completa de llamadas internacionales de United a continuación:

Bruno Fernandes y Diogo Dalot – Portugal

Casemiro y Matheus Cunha* – Brasil

Matthijs de Ligt – Países Bajos

Andre Onna y Bryan Mbeumo – Camerún

Benjamin Sesko – Eslovenia

Manuel Ugarte – Uruguay

Altay Bayindir – Turquía

Patrick Dorgu – Dinamarca

Amad – Costa de marfil

Leny Yoro – Francia U21S

Ayden Heaven – Inglaterra U20

Chadu – Dinamarca U21S

