Manchester United estaba ocupado el día de la fecha límite de la transferencia cuando trabajaron para asegurarse de que se completaron los acuerdos antes de que se cerrara la ventana de verano.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: Getty Images)

El gerente del Manchester United es agradecido por el gerente de Sheffield Wednesday, Henrik Pedersen, después de que fueron prestados el día de la fecha límite en el South Yorkshire Club después de haber tomado prestado el altamente calificado Harry AmaSs en el South Yorkshire Club.

Los búhos se encuentran actualmente en una crisis en el campeonato con el propietario del club Dejphon Chansiri, actualmente cortando una figura impopular. El miércoles está bajo una barra de transferencia, y se bloquearon al completar acuerdos que agregarían costos a su cuenta salarial.

Esto ha llevado a Pedersen a tener un equipo desgastado para elegir, y sin ningún medio realista para mejorar esa situación. El miércoles de este verano no se pudo firmar permanentemente o en préstamo y lo mismo está presente para las próximas dos pinzas de transferencia.

United, sin embargo, estaba feliz de recolectar al South Yorkshire Club, porque querían que tuviera esta campaña regularmente fútbol de primer equipo. Se supone que United debe pagar la factura por su salario, para que la transferencia pueda completarse el miércoles.

Hablando por el conflicto de campeonato de su equipo con Bristol City el sábado, Pedersen United agradeció su ayuda. «Creo que deberíamos estar orgullosos, y debemos estar muy agradecidos, porque lo que ellos [United] Lo he hecho por nosotros es fantástico y gran respeto por lo que han hecho «, dijo el gerente a BBC Radio Sheffield.

«Estoy orgulloso porque pudieron ver que Sheffield puede ser un buen espacio y un buen club para Harry el miércoles y la confianza que tienen en esta dirección, y por otro lado lo que eso ha hecho por nosotros, es un gran respeto y gracias».

Cuando se le preguntó si AMASS estaba feliz de que se uniera a un club que está luchando tan claramente, tanto en el campo, agregó Pedersen: «Se siente realmente bien cuando hablo con él y lo veo en el campo, veo a un niño concentrado y feliz, a quien le gusta su nueva vida en Sheffield y realmente funciona.

Harry recolecta en acción para el Manchester United. (Imagen: 2025 imágenes deportivas Eurasia)

«Siempre has esperado que elijas a los jugadores, pero parece que se siente realmente bien y estoy muy feliz de que esté adentro». El miércoles solo hay desde la parte inferior de la mesa del campeonato debido a sus arcos, Sheffield United, que pierde cuatro juegos esta temporada.

United no ha hecho ninguna reserva para enviar a algunos de sus jugadores más jóvenes al campeonato antes. Radek Vitek pudo encontrarse este fin de semana en Hillsborough para Bristol City después de que un nuevo contrato en Old Trafford estuvo de acuerdo.

Mientras tanto, el mediocampista Toby Collyer está prestado en West Bromwich Albion. La mayor historia de éxito reciente de un préstamo de campeonato se produjo cuando Amad fue prestada de Sunderland.

A su regreso, el marfil fue puesto en United en la foto del primer equipo y no ha mirado hacia atrás desde entonces.

