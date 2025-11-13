Despedido, dimitido, dimitido: los problemas crediticios del Manchester City siguen surgiendo

El Manchester City tenía grandes esperanzas puestas en algunos de sus jóvenes más prometedores, pero sus cedidos han sido un desafío.

Sverre Nypan en Middlesbrough (Imagen: PA)

El Manchester City va viento en popa con Pep Guardiola, pero sus cedidos se parecen más a Sideshow Bob en un campo lleno de libertinos. Cada movimiento realizado provoca más dolor.

Fue un gran verano para los Blues en cuanto a su talento emergente. Varios jóvenes excelentes han aparecido en el primer equipo durante los últimos 18 meses y eso ha aumentado las apuestas a la hora de encontrar movimientos de cesión. Con el estándar exigido era necesario salir fuera del Grupo de Fútbol Ciudad.

Sin embargo, tres de sus préstamos más prometedores ya se han topado con serios obstáculos, y los administradores cambiaron en los primeros tres meses de la campaña. Si el objetivo de la ciudad es proporcionar un entorno estable para que sus jóvenes prosperen, no lo han hecho bien.

La marcha de Claudio Echeverri se pospuso durante el verano debido a la gran impresión que causó en la plantilla del primer equipo tras su incorporación al equipo en febrero. Guardiola le hizo debutar en la final de la Copa FA y también estuvo bien en el Mundial de Clubes antes de sufrir una lesión.

Lo anunciaron al Leverkusen con mucha fanfarria y le dieron la camiseta con el número 9, pero Erik Ten Hag fue despedido después de sólo tres partidos. No es que el cambio haya importado realmente, ya que Echeverri apenas ha jugado desde entonces; sus únicas tres aperturas fueron contra el PSG (una derrota por 7-2 en la que fue sustituido a los 45 minutos), el Bayern (una derrota por 3-0 en la que fue sustituido a los 57 minutos) y el Benfica (una victoria por 1-0 en la que fue sustituido a los 57 minutos).

El City ha estado observando los minutos de Echeverri con cierta preocupación durante semanas, y si el jugador quiere jugar con Argentina en el Mundial este verano, es posible que tenga que mudarse nuevamente para tener más minutos en enero.

Las cosas no han ido mejor para Jahmai Simpson-Pusey, el defensa de la academia que debutó la temporada pasada y pasó una temporada cedido en el Celtic. Ni siquiera fue incluido en el equipo para el partido de clasificación de la Liga de Campeones, en el que el Celtic abandonó Kazajstán en medio de la oposición, y posteriormente Brendan Rodgers lo dejó fuera del equipo de la Europa League.

En medio de un comienzo terrible para los Bhoys, el técnico Rodgers renunció en octubre y fue reemplazado por Martin O’Neill. Simpson-Pusey comenzó su primer partido de liga de la temporada este fin de semana y esperará tener más oportunidades con el nuevo entrenador, pero no salió como nadie quería.

El conjunto lo completa Sverre Nypan, el apasionante talento noruego que rápidamente encontró su lugar en Middlesbrough. El joven de 18 años no ha jugado todos los partidos ni ha sido consistente en todos ellos, pero ha demostrado suficiente calidad para entusiasmar a los locales en un equipo actualmente segundo en el Campeonato.

Sin embargo, las circunstancias de Nypan cambiarán después del parón internacional, ya que el técnico del Boro, Rob Edwards, renunció para unirse a los Wolves. El adolescente todavía espera mostrar su calidad, pero su suerte ahora está en manos de alguien diferente a lo que el City esperaba que fuera cuando lo enviaron allí este verano.

Todavía queda mucho tiempo para el final de la temporada, pero no fue el comienzo que nadie quería para algunos de los talentos más prometedores del City.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.