Cientos de fanáticos del Manchester United se vieron obligados a perderse las ferias de apertura del partido del domingo contra el Arsenal en Old Trafford.

Los fanáticos fueron pospuestos en Old Trafford el domingo. (Imagen: 2025 Simon Stacpoole/fuera de juego)

Manchester United ha investigado cómo cientos de seguidores tuvieron dificultades para ingresar al estadio para la colisión con el Arsenal el domingo.

United fue criticado por los fanáticos que encontraron problemas con los torniquetes antes del día de apertura. El club ha lanzado un nuevo sistema de boletos para cada seguidor para 2025/26, lo que significa que los fanáticos ahora están entrando en Old Trafford con la ayuda de la tecnología NFC (comunicación cercana a campo).

Todos los boletos son digitales en un teléfono inteligente y se descargan en la billetera de un dispositivo. Los boletos se escanean para acceder a los torniquetes, pero hubo confusión masiva antes del juego del Arsenal cuando cientos de seguidores no pudieron acceder, y los administradores no preparados los enviaron a la taquilla.

El Manchester Evening News Se le dijo que algunos administradores en los fanáticos de los torniquetas enviaron a la taquilla porque no sabían la solución al problema, por lo que los fanáticos tuvieron que perder el comienzo del juego.

United ha investigado el problema y planea ofrecer ayuda adicional de Fan Fan en Old Trafford los días de matrimonio esta temporada para evitar una repetición.

El club introdujo boletos de NFC bajo instrucciones de la Premier League. El año pasado, United ha eliminado la introducción de los boletos de NFC para ayudar a los fanáticos a adaptarse al cambio, pero parece que algunos administradores en los torniquetes no estaban preparados para ayudar a algunos seguidores con la tecnología.

Los hombres han dicho que United de los comentarios reconoce que tienen que hacer más para que el acceso sea lo más flexible posible, aunque el club afirma que el sistema NFC en sí mismo «funcionó bien».

United dijo que las tasas de flujo eran consistentes con las temporadas anteriores, con el 92 por ciento de los fanáticos adentro antes del patada, y el 98 por ciento de los partidarios contra 16:35, pero los seguidores que se vieron obligados a soportar largos retrasos no están contentos.

Un fan tuiteó: «¡Man Utd Boleting es una pena. ¡Miles de fanáticos se alinearon en la taquilla porque los nuevos boletos de la NFC no funcionan en los torniquetes! 10 minutos para comenzar en todas partes y colas masivas».

Otro fanático publicó en Facebook: «Manchester United se destacó hoy. Mama dio una placa en su silla porque había tenido su tarjeta de temporada durante 25 años, pero no la dejó entrar.

«Ticket no escanearía a pesar del hecho de que fue descargado exactamente como se le indicó. Y a pesar del otro fanático, la ayudó a descargarlo nuevamente. El hombre en el torniquete era un personaje inútil que no ‘no’ se negó a dejarla entrar.

«Él le dijo a mi madre de 77 años, que tiene dificultades para caminar, que tenía que ir al boleto donde una fila era larga. Y después de estar parado en el auto en el auto durante más de una hora para venir al estadio, en el que vivimos cinco millas.

«Ella se fue a casa. Solo se me ocurrió los asientos para descubrir que otras dos personas estaban en él!

