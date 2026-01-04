‘Desequilibra al equipo’ – Rodri está frustrado por los reveses del Manchester City ante el Chelsea

El centrocampista del Manchester City, Rodri, hizo su primera titularidad en el Etihad desde septiembre, pero no logró que su equipo consiguiera los tres puntos.

Enzo Fernández anotó el empate final del Chelsea ante el Manchester City

Rodri, frustrado, dijo que el Manchester City debe aprender para la «larga» temporada que se avecina después de desperdiciar dos puntos contra el Chelsea. La alegría que tuvo el jugador en su primera titularidad meses después de su lesión se vio atenuada por el hecho de que Los azules perdió aún más terreno en la carrera por el título de la Premier League.

El City tuvo la mejor ventaja del partido con diferencia, con Erling Haaland viendo un disparo que se estrelló en el interior del poste antes de que Tijjani Reijnders les diera una merecida ventaja. Sin embargo, no fueron lo suficientemente buenos como para aumentar su control del partido y fueron castigados en el tiempo de descuento de la segunda mitad cuando Enzo Fernández anotó el empate en el segundo palo.

Deja al City seis puntos detrás del Arsenal en la cima de la liga, dejando al Aston Villa segundo por diferencia de goles y dos partidos sin ganar después de una noche frustrante en Sunderland a mitad de semana. También han perdido a cuatro jugadores por lesiones en cuatro días, y Guardiola dijo que la lesión de Josko Gvardiol no pinta bien.

Aquellos que aún estén en condiciones de jugar se someterán a un período de prueba en enero, ya que al City todavía le quedan siete partidos y nueve miembros del equipo potencialmente no están disponibles. Sin embargo, Rodri dijo que las ausencias no pueden ser una excusa para la actuación y que el equipo debe ceñirse al plan de juego si quiere evitar más contratiempos.

«Es frustrante, por supuesto, pero al final es lo que es. Creamos suficientes oportunidades para ganar el partido por tres o cuatro a cero, pero esto es fútbol. Si no aprovechas tus oportunidades sin nada, simplemente empatan. Así que tenemos que aprender de esto. Todavía queda un largo camino por recorrer y solo tenemos que concentrarnos en los próximos juegos», dijo a Sky Sports.

«La primera parte fue brillante, suficiente para marcar tres o cuatro goles. En la segunda parte nos olvidamos un poco de cómo jugar y ellos tomaron el control del juego, perdiendo balones fáciles. A veces, cuando defiendes, defiendes, defiendes, no tuvieron mucho, pero empataron. Todavía queda un largo camino por recorrer».

“Cada vez que un jugador se retira, el equipo se desequilibra [injured] pero claro que el equipo tiene que adaptarse. No es una excusa, tenemos suficientes jugadores con talento para jugar, pero en la segunda parte perdemos un poco la cara. Continuando, tenemos el próximo partido contra el Brighton en casa y tenemos que ganar. Sabemos que esta temporada va a ser larga, así que tenemos que seguir y seguir”.