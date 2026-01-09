‘Desastre absoluto’: Alan Shearer enumera siete decisiones del Man United por las que se debería culpar a la jerarquía

Alan Shearer ha apuntado a la jerarquía del Manchester United y a Rubén Amorim tras su salida de Old Trafford

Alan Shearer ha apuntado a los propietarios del Manchester United y a Sir Jim Ratcliffe por cometer siete errores clave. (Imagen: el resto es fútbol)

Alan Shearer ha enumerado siete decisiones clave en las que la jerarquía del Manchester United ha tomado mal desde que Sir Jim Ratcliffe asumió como accionista minoritario en Old Trafford. El máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League cree que el United no tuvo más remedio que despedir a Rubén Amorim tras su arrebato en la rueda de prensa tras el empate contra el Leeds United.

Amorim apuntó a jugadores como Gary Neville y al director deportivo del United, Jason Wilcox, y pidió a este último que hiciera su trabajo en el club. Menos de 24 horas después, el técnico portugués fue destituido de su cargo.

Shearer dijo al podcast Rest is Football: «Cualquiera que sea el trabajo en el que estés, en la vida no puedes criticar a tus jefes como lo hizo él. De lo contrario, corres el riesgo de que te despidan, y no sorprende que eso sea exactamente lo que sucedió. Tiene que asumir la responsabilidad, y el trabajo que hizo no fue lo suficientemente bueno».

«Llegó en circunstancias muy difíciles y estaba convencido de que no iba a cambiar. Eran mensajes y sistemas muy contradictorios».

Sin embargo, Shearer no cree que toda la culpa de los problemas del United sea de Amorim, y enumera los errores que han cometido Ineos y Ratcliffe desde que se unieron al club.

«No funcionó para él, pero tengo que decir que la gente que dirige el club de fútbol también tiene que aceptar la culpa», añadió Shearer. “Lo han hecho un completo desastre.

«Lo hemos visto y no es la primera vez que decimos esto. Si miras cada esquina que han intentado doblar y cada decisión que han tomado, ha sido una broma absoluta, independientemente de si le consiguió a Ten Hag un nuevo contrato».

«Ya sea despedir a Ten Hag, pagarle a Newcastle por Dan Ashworth y luego irse de vacaciones. Luego despedir a Dan Ashworth y darle una recompensa. Luego ir a buscar a Ruben Amorim y no aceptar que tiene que venir ahora».

«Pagar el dinero por él y su personal, luego despedirlo 14 meses después. La lista continúa, ya sean decisiones de personal u otras decisiones.

«Los propietarios, Sir Jim Ratcliffe, Wilcox y Berrada, también deben aceptar su culpa por haber tomado todas las decisiones en un completo desastre desde que llegaron allí».

Sir Jim Ratcliffe con Omar Berrada y Jason Wilcox durante el partido de la Premier League entre Wolverhampton Wanderers y Manchester United en Molineux. (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Su compañero copresentador Michah Richards preguntó si era el momento adecuado para deshacerse de Amorim y Shearer lo dejó claro: “Después de lo que dijo, no había vuelta atrás para él.

«No puedes criticar a tus jefes de ninguna manera, y él no estaba en condiciones de criticar por los resultados y todo lo demás. No había hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para atacar a sus jefes».

A lo que el ex defensa del Manchester City respondió: «Estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, pero no creo que fuera el momento adecuado para deshacerse de él. La liga ha sido un poco divertida en términos de resultados, todos se quitan puntos unos a otros».

«No estaban lejos de las posiciones de la Liga de Campeones, ahora tienen una ventana donde pueden conseguir nuevos jugadores, tienen jugadores en la AFCON y jugadores lesionados. En cuanto a lo que dijo, estoy completamente de acuerdo con eso.

«Creo que su posición era insostenible, pero en lo que respecta al equipo y la estructura, no creo que sea correcto tener que empezar de nuevo. ¿Cuál es el punto? Solskjaer no fue considerado lo suficientemente bueno la última vez en el Manchester United, ahora el rumor es que volverá hasta el final de la temporada hasta que puedan conseguir un entrenador».

«Hay informes sobre Tuchel, simplemente no entiendo el plan. La razón por la que pregunté es porque Berrada, que trabajó en el Manchester City, debería ser un operador increíble cuando se trata de traer jugadores y asegurarse de que el Club sea muy estable, pero estoy de acuerdo contigo.

“No parece que nadie sepa lo que está haciendo y eso da miedo en el nivel del que estamos hablando en un club tan grande como el Manchester United.

«Hay más confusión, pero no creo que sea el momento de deshacerse de Amorim porque hay que empezar de nuevo».