‘Demuestra un punto’: Rico Lewis ofrece al Manchester City una alternativa a Pep Guardiola

El defensa del Manchester City Rico Lewis habló tras protagonizar la victoria de la Liga de Campeones sobre el Villarreal

Rico Lewis

Rico Lewis se sintió agotado tras diez minutos en Villarreal, pero podría estar listo para dar nueva vida al mediocampo del Manchester City.

Pep Guardiola todavía está trabajando en sus mejores combinaciones en el centro después de separarse de las leyendas Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan en el verano y no poder confiar en la forma física de Rodri. Nico González sube para cubrir al ganador del Balón de Oro y se habría preferido a Phil Foden y Tijjani Reijnders.

Sin embargo, ambos estuvieron en el banquillo durante el viaje a Villarreal, con Lewis entrando como uno de los cuatro suplentes en su primera titularidad desde que Huddersfield fuera en la copa de la liga. El joven de 20 años jugó donde quería, en el centro del campo detrás de Erling Haaland, y causó un impacto inmediato cuando pasó al delantero para marcar el primer gol en el Estadio de la Cerámica.

Lewis hizo un buen equipo con Savinho, John Stones y Matheus Nunes en el partido de la Liga de Campeones con una actuación segura que da que pensar a Guardiola mientras evalúa sus opciones, que también incluyen a Omar Marmoush y Rayan Cherki. Lewis sintió que tenía que demostrar su punto, y su forma de interpretar el papel del mediocampo y correr entre líneas es ciertamente diferente.

«Estaba tan cansado. Después de diez minutos pensé: ‘No creo que vaya a llegar al descanso’, pero lo básico siempre estará ahí», dijo. «No puedes jugar cinco partidos seguidos, pero el equipo es tan bueno que encajas. Lo hacemos muy a menudo en los entrenamientos, conoces los espacios.

«[Running between the lines is] algo que tengo que mirar dentro de mí mismo. Es muy diferente cuando estás en el juego, no ves todo, pero es algo que puedo ofrecerte. Es algo que disfruto. Creo que también es eficaz.

«Sabía que tenía que demostrar algo. Tenía que demostrar mi valía porque siempre quise jugar en el mediocampo y hablar de ello todo el tiempo. Si tengo la oportunidad, quiero aprovecharla».

Guardiola ronroneó sobre Lewis después del partido y estaba contento con la victoria de su equipo, aunque vio margen de mejora en la segunda parte. El problema del City esta temporada ha sido en general la falta de partidos, ya que los inicios prometedores se han desvanecido en el transcurso de los 90 minutos.

Los jugadores trabajarán en eso, ayudados por el hecho de que hay más jugadores disponibles, pero Lewis estaba feliz de tomar el mando desde el principio y jugar el tipo de fútbol que le gusta a Guardiola: mucha posesión, muchos pases y llevar el juego al oponente desde el principio.

«En mi opinión, ha sido así durante la mayor parte de la temporada. También desde afuera hacia adentro. Tal vez tuvimos problemas con eso en algunos juegos, pero siento que los Wolves fueron iguales. Siempre está ahí, pero tiene la confianza para hacerlo desde el minuto uno», dijo.

“El entrenador dice que cualquiera puede hacer un gran fútbol cuando tienes tres o cuatro de ventaja, pero la cuestión es que hay que hacerlo desde el minuto cero y eso es lo que hicimos en el Villarreal.

«La actuación, con un resultado como ese, ayuda más de lo que piensas. Puedes ganar 1-0 y es un poco descuidado y puedes estar contento sabiendo que la actuación no fue buena».

«Pero lograr una actuación así con cero y dos goles es fantástico».

