Alejandro Garnacho es un traslado al Chelsea después de dos años en el Manchester United

Alejandro Garnacho se cayó de la gracia bajo Ruben Amorim (Imagen: Gokhan Taner/Shutterstock)

Juan Sebastian Veron confesó anteriormente que lamenta su transferencia del Manchester United al Chelsea, mientras que Alejandro Garnacho completa un traslado a Stamford Bridge.

Después de semanas de negociaciones, United finalmente concluyó un acuerdo con Chelsea en un acuerdo con un valor de £ 40 millones. El entrenador de Blues -Head, Enzo Maresca, confirmó el viernes que Garnacho estaba en Cobham para someterse a un médico y completar su mudanza.

«Sé que está por aquí», dijo Maresca durante su conferencia de prensa. «No sé exactamente dónde».

El extremo está listo para convertirse en el séptimo firma de verano del club, jugadores prestados exclusivamente, y competirá con Pedro Neto y su compañero recién llegado Jamie Gittens para un lugar en el flanco, mientras que el delantero Joao Pedro y el adolescente brasileño Estevao Willian también pueden jugar.

Cuando se le preguntó cómo vio al graduado de la Academia Unida en su equipo, Maresca dijo: «Está bastante claro que es un extremo. Lo veo como un extremo».

Pocas estrellas de la Premier League han dado el salto de un gran candidato a otro, con un asunto notable como el controvertido cambio de Carlos Tevez sobre Manchester a la ciudad de Buren.

Mientras tanto, Veron representa a uno de esos jugadores que mueren por un rival importante, cuando en 2003 fue al Puente de Stamford en el United Stamford Bridge en 2003 después de solo dos temporadas en Old Trafford.

El ahora de 49 años llegó originalmente a United para una compensación récord de transferencia británica de £ 28.1 millones, 11 veces en 82 salidas y reclamó una corona de la Premier League.

Después de su llegada, Sir Alex Ferguson declaró: «Nunca pensé que gastaría tanto dinero en un jugador de fútbol. Creo que viene en grandes años de su carrera y alcanzará su punto máximo y obtendremos la ventaja para eso. Es un fantástico y fantástico jugador de fútbol de clase mundial con una visión de un juego que podemos usar».

Sin embargo, Veron permaneció solo 24 meses bajo el administrador de Ferguson antes de convertirse en una de las primeras adquisiciones de Roman Abramovich como propietario de Chelsea. Dejó United por £ 15 millones, lo que significa que el club tuvo una pérdida de aproximadamente £ 13 millones por sus gastos de transferencia iniciales.

Al pensar en su encantamiento en Stamford Bridge en 2019, el argentino reveló: «En Chelsea hay la realidad de que tenía muy poco tiempo. Tuve una gran lesión en la espalda y tenía casi seis meses. Pensé que ya iba a volver a Italia que quedarme allí en Inglaterra».

El movimiento al Chelsea resultó ser uno en el que vendría a la rue, porque las oportunidades estaban limitadas en Stamford Bridge, solo manejaría 14 viajes y encontrarlo solo una vez. Fue prestado al Inter Milán y el Club Estudiantes de la Plata antes de tomar un año sabático durante un año y permanecer en La Plata hasta que colgó sus botas en 2017.

Sobre su remordimiento sobre la transmisión del Chelsea, Veron discutió: «Con United, la verdad es que hay pocas cosas, pero pocas me arrepiento. Pero uno debe haber dejado Manchester. Nunca me empujaron o me dijeron:» Tienes que irme «, pero me dieron la oportunidad.

«En ese momento tuve conversaciones con mis antiguos colegas y me dije que tenía que quedarme. Y en cierto momento decidí irme porque quería jugar porque no sabía … debería haberme quedado».

