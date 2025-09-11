Defendí contra Wayne Rooney y Michael Owen. Sé quién creo que fue mejor

Michael Owen y la leyenda del Manchester United Wayne Rooney irrumpieron en el escenario como adolescentes y desde entonces se han comparado entre sí, el primero en afirmar que fue mejor a la edad de 17 años

Joleon Lescott eligió a Wayne Rooney en su debate con Michael Owen (Imagen: todo fuera de fútbol/youtube)

Joleon Lescott, ex primer ministro de la Liga, Joleon Lescott, apoyó a Wayne Rooney en el debate tan discutido en el que Michael Owen estuvo involucrado sobre quién era mejor a la edad de 17 años.

El receptor de globo de o en 2001 ignoró la discusión con una declaración atrevida de las redes sociales. Tanto Owen como Rooney estallaron en el escenario y las perspectivas de inglés excepcionales, aunque separadas por cinco años, y luego forjaron una carrera ilustre.

Owen, who adorned clubs, including Liverpool and Real Madrid, stated courageously during a chat with ex-manchester United teammate Rio Ferdinand that he was better than Rooney was at the age of 17. While the record scorer of the Red Devils remained tactful when he was pressed to draw comparisons with Owen, the verdict of the former defender of Manchester City Lescott is unambiguous after they had both confrontado.

«[I’d pick] Rooney, «explicó Lescott, hablando en el mezclador, traído por Sky Bet». Wayne fue el primer jugador que encontré que pude ver que visiblemente quería ganar más que yo.

«Si juegas algo, quieres ganar. Esa es la primera vez que he visto a alguien que se volvería loco si no hiciera eso. Incluso en la computadora rompería controladores; tenía que ganar. Ese es un temperamento diferente.

«Después de haber jugado a su lado, lo vio entrenar, cuando era el modo de juego, apareció el temperamento ardiente. Argumentaría cualquier decisión. Si perdía la pelota, trata de recuperarlo.

«La actuación de Wayne contra Francia a la edad de 18 años. Estoy desgarrada porque sé que solo están debatiendo durante un año, no una carrera. Pero esa es la mejor versión inglesa que he visto. No he visto nada así, especialmente a esa edad.

Owen afirma que era mejor que Rooney a la edad de 17 años – (Imagen: Getty)

«Ese juego … he visto ese juego, y soy mucho:» Él hace todo. «En ese momento eran el mejor equipo del mundo: [Patrick] Vieira, [Zinedine] Zidane, [Lilian] Thuram. Los dominó a todos.

«Hablas sobre el ritmo de Michael Owen y la capacidad de terminar, pero Rooney fue rápido, un rayo rápido. Eso es algo por lo que probablemente no recibe suficiente crédito».

A pesar de elegir Rooney, Lescott Owen ha recomendado. Agregó: «Hay cosas que la gente subestima sobre Michael Owen. Fluctuó en el Real Madrid, muy impresionante, Ronaldo, Zidane, todos esos tipos allí.

«Debido a los equipos para los que jugó, no creo que haya una base de fanáticos que le brinde el tipo de crédito. Everton -Fans y United Fans aman a Wayne. Michael no tiene la base de los fanáticos que lo alientan.

«Era diferente en ese momento porque había menos redes sociales. No había mucho con Rooney, pero había menos menos con Michael Owen. Eran lo más destacado y solo fragmentos. Eran conscientes de los jugadores y su nombre, pero no lo vieron a menos que fuera el día o algo así.

«Su capacidad para influir en el juego a una edad temprana era una locura. Wayne tuvo una carrera más exitosa debido a la vida útil, pero ¿quién sabe lo que Michael habría logrado si hubiera sufrido ese nivel?»