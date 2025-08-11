Marcus Rashford se une al Barcelona desde el Manchester United a un préstamo estacional esta ventana de transferencia de verano ahora coincide con un movimiento sin precedentes de Laliga.

Marcus Rashford puede ser parte de un momento histórico más adelante esta temporada (Imagen: Getty Images)

Barcelona parece poeta que nunca cuando juega un partido de Laliga en los Estados Unidos después de la aprobación de la Federación de Fútbol Español.

Ella y Villarreal han pedido que su juego tenga lugar a finales de este año en Miami en lugar de Estadio de cerámica. Si eso sucede, es la primera vez que una de las competiciones ‘Big Five’ de Europa tiene una competencia fuera de sus fronteras.

Marcus Rashford también tendría la oportunidad de participar en esa oportunidad histórica después de recibir esta transmisión de verano de Manchester United del Club Catalán del Manchester United. Sin embargo, la FIFA primero debe dar el permiso de reubicación.

La Royal Spanish Football Federation emitió un comunicado el lunes que declaró: «Después de recibir y verificar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, el RFEF presentará la solicitud a la UEFA para comenzar los procedimientos para los procedimientos para la autorización posterior por FIFA para el RFEF».

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, declaró en abril pasado que no tenían planes de reubicar las competiciones en el extranjero, pero reconoció que la evaluación de las reglas de la FIFA dejó la «puerta de la puerta» para que otras competiciones hicieran esto.

La FIFA anunció inicialmente que los cambios en sus reglas de autorización para las competiciones en el extranjero se consideraron como parte de un acuerdo con deportes relevantes durante un caso judicial estadounidense en abril del año pasado. La FIFA estableció un grupo de trabajo al mes siguiente para «considerar» un marco legal revisado «que organice el permiso de las competiciones en el extranjero.

Las organizaciones de fanáticos vinculadas a Barcelona y Villarreal publicaron una declaración en las redes sociales con la Asociación de Suppensadores de Fútbol Español (FASFE). Declararon su deseo de «expresar nuestra oposición absoluta, total y resistente» para organizar la competencia en el extranjero.

Fasfe pidió a la Federación de Fútbol Española y al Consejo Nacional de Deportes (CSD) que «detuviera esta locura». Los grupos de los partidarios concluyeron su declaración advirtiendo que si la propuesta continuaba, «tomarían las medidas legales apropiadas para evitar esto».

