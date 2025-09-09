Declaración de lanzamiento de Man City como Blues Sastre Apt Case con Premier League

Manchester City ha acordado un acuerdo con la Premier League sobre las reglas de transacción para las partes asociadas.

Manchester City ha llegado a un acuerdo con la Premier League sobre los mosaicos del patrocinador

Manchester City ha llegado a un acuerdo de acuerdo con la Premier League sobre un caso que el club ha incluido con respecto a las reglas de la transacción del partido asociado (APT) de la liga.

Una declaración emitida por la ciudad el lunes por la tarde dijo que ambas partes habían acordado rescindir el procedimiento y que, como resultado del acuerdo, la ciudad acepta que las reglas aplicables actuales son «válidas y vinculantes».

La declaración del club dijo: «La Premier League y el Manchester City FC han alcanzado un esquema con respecto al arbitraje de que el club comenzó a principios de este año con respecto a las reglas de la Transactie de la Premier League (APT) de la Premier League y las partes acordaron terminar el procedimiento.

«Esta regulación pone fin a la disputa entre las partes con respecto a las reglas APT. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las reglas APT actuales son válidas y vinculantes.

«Se ha acordado que ni la Premier League ni el club comentarán sobre el tema».

Inicialmente, City disputó la competencia sobre las reglas en enero de 2024, con una sentencia del tribunal en octubre de ese año de que tres aspectos de las reglas eran ilegales.

Como resultado, las reglas se reescribieron, pero City todavía creía que eran principios anticompetitivos y violadores del derecho público. Los abogados del club presentaron un nuevo caso a principios de este año y el caso se escucharía más tarde en 2025.

Sin embargo, el acuerdo entre las dos partes significa que la audiencia ahora ha sido suspendida y que las reglas apt reescritas de la Premier League continuarán existiendo.

Las reglas organizan acuerdos de patrocinador que firman clubes con empresas que están vinculadas a su propiedad. Se elaboraron para garantizar que los clubes no inflenan algunas ofertas demasiado para aumentar sus ingresos.

City quería firmar acuerdos de patrocinio con Etihad Airways y First Abu Dhabi Bank en 2023, pero cuando los presentaron a la Premier League, fueron bloqueados porque no eran un valor justo de mercado entre las reglas APT.

Ese es el momento en que City desafió la legalidad de esas reglas, ganó el primer caso el año pasado y obligó a algunos de ellos a cambiar, con una decisión en febrero de 2025 que concluyó que todas las reglas anteriores deberían ser inválidas. El cambio en las reglas significa que los acuerdos a los que la ciudad correspondía hace dos años ahora podrían continuar.

Los pasos legales son independientes de la persona que cubre 130 cargos contra la ciudad por la Premier League debido a presuntas infracciones de regulaciones financieras. City ha negado todos los cargos.

