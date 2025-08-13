Declaración de emisión del Manchester United después de que la fectura haya sido abandonada

Man United Youngster Sekou Kone fue sacado del campo en una camilla después de una colisión en el partido del U21 contra Tamworth

El juego de Man United en Tamworth fue abandonado después de una lesión en Sekou Kone (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Jonger Sekou Kone del Manchester United es consciente y estable después de una lesión en la cabeza contra Tamworth.

El partido de United menores de 21 años contra Tamworth en la Copa de la Liga Nacional se vio obligado a ser abandonado el miércoles por la noche después de que Kone sufrió una lesión en la cabeza al final de la primera mitad.

Kone requirió atención médica y fue llevado al hospital en una ambulancia. El juego no podía continuar sin una ambulancia en el acto y, por lo tanto, tuvo que quedarse.

United ahora ha publicado una declaración sobre el estado de Kone.

La declaración decía: «El partido de la Copa de la Liga Nacional del Manchester United en Tamworth fue abandonado cerca del final de la primera mitad.

«El empate fue detenido debido a una lesión en la cabeza por los rojos -fielder Sekou Kone, en su propia caja, y el joven fue recogido en una camilla.

«Podemos confirmar que Sekou es consciente, estable y se comunica con el equipo médico de United.

«Fue llevado al hospital como precaución para más controles.

«Todos en el club le desean una recuperación rápida».

