Declaración de emisión del Manchester United después de controvertidos aumentos de precios en Old Trafford

Man United ha aumentado los precios de los alimentos y bebidas en las competiciones en Old Trafford antes de la nueva temporada.

United ha aumentado los precios del quiosco. (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United ha culpado al aumento de los costos de alimentos y bebidas por el aumento de los precios de la cerveza en Old Trafford.

La preocupación se planteó inicialmente el mes pasado cuando una foto con coincidencia de ayuda al fútbol que circuló en las redes sociales. United dijo que los precios todavía estaban indecisos, pero ahora han confirmado una caminata por la cerveza.

Los fanáticos que asistieron al Fiorentina Friendly el sábado fueron apuñalados por mayores costos, con el precio de la botella de Carling (500 ml) en un 30 por ciento y una pinta madri que aumentó en un 51 por ciento.

Los partidarios ya se han quejado de los aumentos de precios y más fanáticos serán golpeados cuando Old Trafford esté a plena capacidad para el partido de apertura de la Premier League de la temporada.

El Manchester Evening News Póngase en contacto con United para hacer comentarios y un portavoz dijo: «Las últimas dos temporadas han probado la cerveza de disconación después de los comentarios de los fanáticos.

«Desafortunadamente, esto se ha combinado con un alto aumento en los alimentos y la bebida (25-30%) en los últimos tres años desde que los precios del quiosco se evaluaron por última vez de manera integral.

«Para reflejar el aumento en los costos operativos y los productos crecientes de los productos, no podremos ofrecer este descuento para la campaña 2025/26 y, por lo tanto, algunos precios de los quioscos aumentarán.

«Lo más llamativo es que las botellas de Carling (500 ml) aumentan de £ 3.80 a £ 4.95 (que es más barata que hace 3 años), y una pinta madri aumentará de £ 3.80 a £ 5.75.

«Aunque este es un aumento en las temporadas anteriores, esto todavía significa que una pinta de cerveza está por debajo del promedio de £ 6 en la Premier League, y muy por debajo de los costos promedio de una pinta de cerveza en cinco pubs locales a Old Trafford utilizados por los fanáticos en el día de la competencia (£ 6.29).

«Según los precios que se conocen públicamente, los precios revisados significa que Old Trafford servirá a la novena pinta más barata de la Premier League.

En los últimos años, los mancunianos locales han argumentado que tienen un precio de asistir a competencias en Old Trafford, y United recibió un intenso rendimiento de los precios de las entradas en el período pasado.

United tomó la decisión de la temporada media de aumentar los precios del boleto de la jornada a £ 66 por partido en la Premier League, sin concesiones para niños o pensionistas.

Sir Jim Ratcliffe agregó combustible al incendio en su entrevista con la revista United We Stand y dice que «no es lógico» para un boleto de United para costar menos que un boleto para ver el club de Londres Fulham.

Grupo de seguidores de United El 1958 protestará nuevamente para el Arsenal el domingo.

