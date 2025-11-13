Declaración de Benjamin Sesko publicada después de que la decisión del Man United condujera a una amenaza sensacional

Benjamin Sesko entró como suplente en la segunda parte del Man United contra el Tottenham, pero se marchó tras su lesión menos de 30 minutos después.

Benjamin Sesko se vio envuelto en una disputa entre el club y el país antes de que disminuyeran las tensiones. (Imagen: (Catherine Ivill – AMA/Getty Images))

La Asociación de Fútbol de Eslovenia ha tomado medidas para calmar la disputa entre clubes y selecciones en la que se vio envuelto Benjamin Sesko.

El técnico esloveno Matjaz Kek estaba furioso a principios de esta semana después de afirmar que el Manchester United le había ocultado la información sobre el delantero lesionado y exigió que se mostrara a su país el «máximo respeto».

Según el Daily Mail, Kek había amenazado con provocar un «incidente diplomático» y habría preferido que sus propios médicos examinaran a Sesko. En cambio, el delantero, que sufrió una lesión en la rodilla contra el Tottenham Hotspur el fin de semana, fue evaluado por el personal médico del United y permaneció en Carrington para recibir tratamiento adicional en lugar de unirse a la selección nacional eslovena.

Las fuentes han indicado que la lesión no se considera un problema importante y, a pesar de las afirmaciones de Kek, la Federación Nacional Eslovena ha revelado que finalmente recibió toda la documentación médica relevante y aceptó el diagnóstico del United en un intento por aliviar la tensión.

«El equipo médico de la selección eslovena de fútbol ha recibido del Manchester United documentación médica completa sobre el estado de salud de Benjamin Sesko tras su lesión del sábado, incluido el cuadro clínico actual y los exámenes realizados», dijo un portavoz al Daily Mail.

«Desafortunadamente, la lesión actualmente no permite el proceso de entrenamiento. En los próximos días están previstos exámenes adicionales y el inicio del tratamiento en el club, lo que lamentablemente impide a Benjamín participar en esta acción de la selección nacional. Deseamos a Benjamín una pronta recuperación y un regreso al campo de fútbol lo antes posible».

El United cree que siguió todos los protocolos necesarios en torno a la lesión de Sesko antes de que Eslovenia diera marcha atrás en su amenaza de entrar en una disputa entre club y país.

A principios de esta semana, un Kek furioso dijo: “Con el debido respeto a un gran club como el Manchester United, todavía no hemos recibido nada oficialmente; ni papeles, ni documentos.

«Ciertamente nos gustaría tener eso. Queremos que nuestro equipo médico también lo analice. Nuestro médico es un experto en este campo. No tenemos a cualquiera en esta posición».

«No puedo comentar, por supuesto que tengo alguna información y también estoy en contacto con Beni. No puedo decir nada porque oficialmente no sabemos nada de nada».

«El United no se ha puesto en contacto con nadie de nuestro campo. Por supuesto que estoy preocupado por el jugador. Lo único que me importa es su bienestar».

La lesión de rodilla de Benjamin Sesko sufrida ante el Tottenham Hotspur no se considera grave (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

«Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello y nunca hemos enviado a nadie al campo si existiera el más mínimo riesgo».

El delantero entró desde el banquillo en el Tottenham Hotspur Stadium en el minuto 58, pero duró sólo media hora antes de tener que ser sustituido, ya que su equipo empató el partido 2-2 gracias al empate de Matthijs de Ligt en el tiempo de descuento.

Y Kek añadió: “La selección nacional es algo muy especial y espero el máximo respeto de todos.

“Eslovenia se lo merece, incluso si del otro lado hay una superpotencia como Inglaterra y algo tan extraordinario como la Premier League.

«Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que Inglaterra venció a Eslovenia y eso en sí mismo dice algo sobre nosotros».

