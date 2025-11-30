Decisión inesperada del Manchester United justificada por un hombre de £ 35 millones contra Crystal Palace

Man Utd se recuperó de la derrota ante el Everton para lograr una victoria por 2-1 contra el Crystal Palace en la Premier League.

Zirkzee estuvo mal en la primera parte, pero marcó un gol importante en la segunda. (Imagen: Manchester United FC 2025)

Rubén Amorim corrió al vestuario de Selhurst Park durante el descanso. El Manchester United perdía 1-0 después de una primera mitad miserable. Todo lo que Amorim dijo a los jugadores funcionó cuando se reanudó el juego.

El buen trabajo de octubre estuvo en peligro de verse desbaratado por un terrible noviembre, pero el United logró volver al juego y ganó la batalla por la resistencia contra un Crystal Palace cansado. La temporada es un maratón y era crucial que el United detuviera la podredumbre, y lo hizo en Croydon después de una primera mitad preocupante.

El United había ganado sólo uno de sus últimos 11 partidos fuera de casa en la Premier League, contra el Liverpool en Anfield el mes pasado. Durante la conferencia de prensa previa al partido, Amorim admitió que no sabía por qué su equipo tenía problemas fuera de casa, pero dijo que sus jugadores necesitan aprender a «terminar los partidos».

Amorim eliminó a Patrick Dorgu de su once inicial después de admitir que siente «miedo» por parte del defensor cuando tiene el balón. Diogo Dalot llegó al equipo, pero el internacional portugués tampoco ha convencido como lateral izquierdo esta temporada.

Shea Lacey, de 18 años, era la única opción ofensiva en el banquillo. Kobbie Mainoo ha jugado como el número 10 en el sistema de Amorim, pero el técnico del United ha confirmado que lo ve como un mediocampista profundo. Sólo el Arsenal (seis) ha concedido menos goles que el Palace (nueve) en la Premier League esta temporada, y el United no tuvo esperanzas en el último tercio contra el Everton a principios de esta semana.

Pero el United todavía no tenía excusa para no representar una amenaza el domingo. Palace estuvo en acción europea contra Estrasburgo en Francia el jueves, lo que significa que solo tuvieron dos días para prepararse en comparación con los cinco días de preparación del United en Carrington, por lo que los Rojos fueron a Selhurst Park con una ventaja inmediata.

Bryan Mbeumo le dio una palmada en la espalda a Amad mientras los jugadores regresaban al vestuario para prepararse para el saque inicial. Amad ayudó a Mbeumo contra Liverpool y Tottenham y sintió que su relación podría volver a ser crucial. Al final resultó que, United logró ganar a pesar de que la pareja no estaba en su mejor momento.

Dalot contribuyó más en los primeros 30 segundos que Dorgu en 58 minutos contra el Everton, lanzando un saque de banda largo al área de penalti en el que Casemiro notablemente no logró encontrar la red.

En la sección visitante se retransmitió ’12 Días de Cantona’ por dos motivos evidentes: diciembre está a la vuelta de la esquina y el United jugaba en el escenario de la infame patada de kung fu.

Amorim parecía frustrado cuando Palace empezó a crear oportunidades. Caminó de un lado a otro por la línea lateral y el cuarto árbitro le recordó que permaneciera dentro de su área. Luego, Mbeumo recibió una tarjeta amarilla por tirar el balón al suelo, claramente frustrado por cómo iba el partido.

Adam Wharton disparó directo a Senne Lammens desde el borde del área penal, Jean-Philippe Mateta falló un tiro tras un error de Yoro, y Yeremy Pino quedó atónito al ver su intento bloqueado por Yoro en una jugada posterior. Yoro logró redimirse de su error garrafal que propició la oportunidad de Mateta.

Mateta siguió haciendo preguntas. Intimidó a Matthijs de Ligt y recibió otra falta de Yoro, quien innecesariamente le cometió una falta en el área desde una posición que nunca iba a producir un desafío limpio.

Se convirtió el penalti, pero hubo doble gol y el VAR ordenó repetirlo. Esa regla debe cambiar porque al oponente no se le permite recibir otro bocado de la cereza después de fallar el primer penalti. Sin embargo, Mateta marcó su segundo penalti.

“Boom, boom, Mateta está en la habitación”, fue cantado dos veces al son del hit de los Vengaboys. El doble bochorno debería haber provocado una reacción, pero los camisetas blancas se tambalearon hasta el descanso. Amad y Mbeumo no estuvieron en las carreras, y el United no tiende a disparar cuando ambos tienen un desempeño deficiente.

Luke Shaw negó con la cabeza cuando sonó el silbato del descanso. Shaw ha estado con el United durante 11 años y apenas hizo su aparición número 300 con el club. El defensa ha jugado para cinco entrenadores permanentes durante su estancia en Old Trafford y casi podría haber jugado para otro si los Rojos no hubieran regresado. No habrá nueva investigación el lunes por la mañana.

Amorim hizo dos cambios y ambos surtieron el efecto deseado. Dalot tuvo un gran juego y Mason Mount terminó brillantemente para darle al United una ventaja de 2-1. Fue una decisión valiente por parte de Amorim quedarse con Joshua Zirkzee, pero incluso esa decisión fue justificada por la media volea del holandés para empatar.

El disparo de Zirkzee tuvo que ser potente para vencer a Dean Henderson, y lo fue. Zirkzee no parece un delantero desde que llegó procedente del Bolonia, pero estará bien si logra marcar más goles como ese para el United.

La actuación del Everton fue impactante y Amorim tuvo que dar una respuesta. Él lo hizo.