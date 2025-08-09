Decisión de Carlos Baleba tomada en medio de la transferencia de £ 100 millones al reclamo de Manchester United

El nuevo hombre UTD Transfer News, mientras que todavía están vinculados al Brighton -Midfielder Carlos Baleba.

Carlos Baleba está desaparecido en el equipo de Brighton contra Wolfsburg. (Imagen: Getty Images)

Carlos Baleba vinculado al Manchester United ha sido omitido del equipo de Brighton para el amigable de pretemporada de esta tarde contra Wolfsburg.

El centrocampista, de 21 años, se ha convertido en un candidato para convertirse en la quinta firma del club de verano en Old Trafford después de que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon se han agregado al equipo de Ruben Amorim.

Los informes de esta semana declararon que United ha contactado con Brighton a través de intermedios para explorar las condiciones sobre un posible movimiento. Las gaviotas se consideran decididas a mantener a Baleba en la etapa de Amex, al menos otro año.

United está vinculado este verano a una gran cantidad de centrocampistas con la posición que hay una que Amorim quiere fortalecer. Las dudas sobre el estado de Casemiro permanecen en este nivel y Manuel Ugarte tiene que consolidar un lugar en la alineación desde su movimiento hace 12 meses.

Según los informes, Baleba, que probablemente costaría entre £ 100 millones y £ 115 millones, está listo para decir que sí a un traslado a Old Trafford, ya que se acuerda un paquete financiero entre los dos clubes. Todavía está por verse si ese será el caso con tres semanas más restantes de la ventana.

Las Gaviotas juegan su último partido de pretemporada del verano antes de comenzar su calendario de la Premier League contra Fulham el próximo fin de semana, y Baleba no se había visto por ningún lado.

Sin embargo, el mediocampista perdió una gran parte de la temporada debido a una lesión continua en la rodilla. Después de los últimos tres juegos amistosos, Fabian Hurzeler dijo que esperaba que Balba regresara al entrenamiento esta semana.

El Sussex Express ha informado que la ausencia de Baleba contra el equipo de la Bundesliga tiene que ver con su lesión. Se afirma que el camerunés se recuperó para que coincida con la aptitud física.

