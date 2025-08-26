Altay Bayindir ha experimentado un inicio de temporada difícil después de que fue instalado como el número 1 de Man United por Ruben Amorim.

Río Ferdinand ha compartido sus preocupaciones sobre Altay Bayindir. (Imagen: Río Ferdinand se presenta en YouTube).

Río Ferdinand insiste en que el cuerpo técnico del Manchester United debería trabajar en estrecha colaboración con Altay Bayindir para tratar de mejorar su habilidad cuando se trata de reclamar cruces.

El Turquía Internacional comenzó con cada uno de los dos partidos de la Premier League de United antes de Andre Onana, y fue por muchas críticas después de que fue atrapado en una esquina para el ganador del Arsenal en Old Trafford durante el primer fin de semana de la temporada.

Bayindir fue intimidado en la caja de seis años, lo que significa que la pelota navegó sobre su cabeza desde la esquina de Declan Rice y encontró a la cabeza de Riccardo Calafiori en la línea.

A pesar de eso, ocupó su lugar para el empate 1-1 del domingo con Fulham, pero nuevamente fue vulnerable cuando se trataba de tratar con cruces, tanto por juego abierto como con piezas establecidas.

Como resultado, Ferdinand cree que el cuerpo técnico de United debería continuar trabajando con él en el campo de entrenamiento y decir que «deberían golpear bolas debajo del bar» para mejorar su poder cuando se trata de lidiar con bolas en la caja.

«Tiene que irse», dijo el ex defensor del United, quien habló en su canal de YouTube. «Lo sé con certeza.

«Te diré lo que haría, lo pondría en el campo todos los días y rompería pelotas debajo del bar. Tiene que acostumbrarse, tiene que acostumbrarse a contactar y entrenar de una manera.

«Asegúrese de que el árbitro sea consciente de que habrá contacto. Grita, que sea informado para que lo mire, así que si hay algún contacto, como en el juego de Fulham, obtienes el tiro libre».

Ferdinand también ha expresado su preocupación por la comunicación del antiguo Fenerbahce-shop-stop-stop-stop-stop-stop-stop: «No creo que esté hablando lo suficiente, no hace que la gente sea consciente de lo que está sucediendo y luego su toma de decisiones en esos momentos no ha sido lo suficientemente bueno».

«No creo que haya visto lo suficiente de eso, Declan Rice agita las bolas justo debajo de su nariz. No solo está perdiendo un poco de confianza».

