El Manchester City estará activo en la ventana de transferencia de enero, pero aún está por ver cuánto harán.

El presidente del Manchester City, Khaldoon al Mubarak, con el director deportivo Hugo Vinana

El Manchester City no necesita hacer ningún traspaso en enero, y eso también se aplica a Antoine Semenyo. Esa es la posición de fuerza en la que pueden entrar en el mercado de invierno.

El City dedicó mucho tiempo a este tiempo el año pasado e hizo lo mismo en el verano, haciendo la mayor parte de la reconstrucción de un equipo que había estado prácticamente unido desde 2017. Estos jugadores trabajaron juntos rápidamente, dejando al City en el segundo lugar de la Premier League y en el cuarto lugar de la Liga de Campeones de cara a 2026.

No es que lo hagan, pero Pep Guardiola se sentirá muy satisfecho al pensar que si ganan todos los partidos de liga que les quedan, ganarán otro título. También necesitan alrededor de cuatro puntos en los partidos contra Bodo (A) y Galatasaray (H) para progresar más en Europa que la temporada pasada y estarán seguros de que podrán lograrlo.

Todo eso se ha hecho con la plantilla que tienen, y aunque se dependía de doce o trece jugadores, la aparición de Cherki ha demostrado que la dinámica del grupo puede cambiar o aumentar. Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri deberían contribuir una vez que regresen de la Copa Africana de Naciones, mientras que hay esperanzas genuinas de que Rodri pueda desempeñar un papel real en la segunda mitad de la temporada.

Dicho esto, hay oportunidades de mejorar la plantilla y Semenyo es el mejor ejemplo de ello. El delantero del Bournemouth ha decidido que enero será su punto de partida y el City ha intensificado sus esfuerzos para ficharlo en las últimas semanas y tiene la esperanza de haber ganado la carrera.

Parece probable que la llegada de Semenyo desencadene una salida (es probable que Oscar Bobb se vaya este mes, aunque inicialmente sólo esté cedido) y el City tendrá que tener en cuenta otras situaciones. Nathan Aké podría considerar una transferencia, ya que solo ha comenzado una liga desde agosto, mientras que Marc Guehi y Palace podrían estar abiertos a una transferencia en enero, ya que al defensa actualmente solo le quedan seis meses de contrato.

Sin embargo, en general, cualquier transferencia que realice la ciudad se realizará por oportunidad y no por necesidad. Han sentado las bases para luchar por múltiples trofeos esta temporada y no hay señales de un descenso dramático pase lo que pase en enero.