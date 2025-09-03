‘Dear Man City -fans’ Ilkay Gundogan escribe una carta abierta en hombres na galatasaray movimiento

Ilkay Gundogan quería despedirse de los fanáticos de Manchester City en Manchester Evening News

Ilkay Gundogan ha dejado el Manchester City por segunda vez en tres años. Después de unirse a Barcelona en 2023 después de haber establecido los blues para los agudos, regresó a una transferencia gratuita la temporada pasada y solo cinco jugadores fueron más de lo que estaba en una recisión por lesiones durante mucho tiempo.

Gundogan jugó lo suficiente como para ganar una extensión de contrato y habló varias veces en el verano sobre su deseo de permanecer en el club. Sin embargo, no se puso de pie en los primeros tres partidos de la Premier League y ha sellado una transferencia gratuita a Galatasaray en las últimas semanas de la ventana de transferencia turca.

El centrocampista de la ciudad quería despedirse de los fanáticos en sus propias palabras por el Manchester Evening News. Esto es lo que tenía que decir cuando asume un nuevo desafío en su carrera.

Mejores fanáticos del Manchester City, los mejores compañeros de equipo, los mejores empleados del club,

Quiero agradecerles a todos desde el terreno de mi corazón. Gracias por todos estos increíbles años llenos de alegría y éxito increíble, y estoy seguro de que nos daremos cuenta en unos años cuando miremos hacia atrás, nos daremos cuenta más de lo que esta generación de jugadores ha logrado para este gran club. ¡Es hora de pasar a la nueva generación y lograr aún más éxito!

Hacer este último paso lejos de Manchester se siente muy duro, pero respeto completamente que el club quiere ingresar a un nuevo capítulo. Pero, por otro lado, todavía me siento muy bien y listo para jugar tantos juegos como sea posible, por eso decidí continuar.

Tengo la oportunidad de jugar nuevamente para un club de la Liga de Campeones, pero no solo un club de la Liga de Campeones, ¡no, para mi club favorito desde la infancia!

Manchester City siempre ha actuado con una increíble profesionalidad y ambición, y nunca olvidaré lo que este club ha hecho por mí todos esos años. Incluso ahora se aferraron al acuerdo de nuestros hombres e hicieron posible la partida sin complicaciones, esto no siempre se da en el fútbol hoy en día.

Mirando hacia atrás, la mayor parte de mi tiempo aquí está lleno de alegría, éxito y recuerdos inolvidables. Juntos hemos logrado cosas que apreciaré para siempre y siempre estaré orgulloso de haber jugado mi papel en este viaje.

El club, los fanáticos y toda la ciudad de Manchester tendrán un lugar especial en mi corazón para siempre. Los compañeros de equipo se han convertido en muy buenos amigos y trabajé con el mejor gerente del mundo.

No puedo expresar cuánto he aprendido de PEP, cosas que espero usar también después de mi carrera de fútbol activo un día antes de mi propia carrera como entrenador. No podría haber habido un mejor maestro.

Lo que ciertamente nunca olvidaré fue el partido contra Ipswich en Etihad cuando regresé de Barcelona. La recepción que recibí me puso la piel de gallina como nunca antes. Eso fue simplemente increíble.

Sin duda, miraré con tanta frecuencia como puedo seguir mirando a todos los hombres de la ciudad de los hombres; espero que el club pueda volver pronto a la cima de la Premier League, porque aquí es donde pertenece este club. Tienen toda la calidad para lograr esto nuevamente.

Lo mejor, manténgase saludable y nos vemos a fines de enero a fines de enero en la Liga de Campeones. Y quién sabe, ¡tal vez incluso otra vez después de mi carrera activa!

Tu Ilkay

—

