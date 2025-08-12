Mirando hacia el potencial después de las adquisiciones del Manchester United, Rio Ferdinand permaneció atónito por una transferencia reciente con la que están conectados los Red Devils

Río Ferdinand no está convencido por un jugador conectado al Manchester United (Imagen: Presenta YouTube/Rio Ferdinand)

Río Ferdinand se conmovió por sugerencias de que el Manchester United podría firmar que el agente libre Dominic Calvert-Lewin podría firmar.

El ex internacional internacional internacional es actualmente uno sin un club después de que su contrato con Everton haya expirado este verano. Sin embargo, el Centro-Forward cree que es posible una mudanza a Old Trafford y recientemente despidió a su agente para poder negociar su propio traslado a United, en medio de los lazos anteriores con el club.

Los Red Devils recientemente firmaron a Benjamin Sesko de RB Leipzig por las primeras £ 66.4 millones, pero pueden necesitar otro delantero, con Rasmus Hojlund vinculado a un traslado a AC Milan. Cuando se enteró de la especulación de que Calvert-Lewin se conectó con un movimiento al lado de Ruben Amorim, Ferdinand estaba todo menos convencido.

En su programa, Rio Ferdinand presenta, al legendario defensor del United le dijeron que el jugador de 28 años podría ser una opción del copropietario Stephen Howson, quien también dijo que el club debería firmarlo acerca de mantener a Hojlund. Muyusd, Ferdinand respondió: « Dominic Calvert-Lewin, ¿de qué estás hablando? «

Ferdinand también cree que Amorim debería confiar en el graduado de la Academia de 17 años, Chido Obi, lo que lo agrega: « Dominic Calvert-Lewin no puede mantenerse en forma. ¿Por qué lo traes a este club? Este club fue construido en la academia.

«Tienes a Chido Obi que solo está allí. Juega cuando comiences a pensar en cinco o seis juegos. No alguien que sea mayor y no pueda mantenerse en forma».

Ahora que Amorim Sesko tiene nuevas incorporaciones Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, y el sentado Joshua Zirkzee, Ferdinand, cree que OBI solo podría ser necesario para un puñado de partidos la próxima temporada.

Se supone que Dominic Calvert-Lewin es después de mudarse al Manchester United (Imagen: 2025 Camera Sport)

La temporada pasada, Calvert-Lewin se perdió 15 juegos debido a lesiones, incluido cada partido del 26 de enero al 5 de mayo. Solo contribuyó con tres goles en 26 actuaciones de la Premier League para los Toffees.

Cuando jugó su mejor fútbol en 2019, United se asoció con un movimiento de £ 50 millones para Calvert-Lewin, que tiene cuatro goles en 11 gorras internacionales para Inglaterra. La foto ahora es completamente diferente, porque el jugador de 28 años actualmente no tiene club.

Un traslado a United pronto puede abrirlo, porque Hojlund ahora está buscando una salida para que pueda jugar al fútbol regularmente. Los Red Devils ya han gastado más de £ 200 millones en Cunha, Mbeumo, Sesko y el joven defensor Diego Leon.

Hojlund pronto se puede preparar para la puerta de salida de Old Trafford (Imagen: 2025 Getty Images)

También han creado el Brighton -Midfielder Carlos Baleba, que se supone que es apreciado por las gaviotas en alrededor de £ 100 millones. Calvert-Lewin puede ser una opción rentable para Amorim y su personal.

La campaña de United comienza con una gran colisión contra el Arsenal en Old Trafford. Luego se enfrentan a un camino difícil a Fulham antes de que reciban a Burnley recién promovido.

El calor aparecerá aún más si viajan al estadio Etihad para el Derby de Manchester, antes de organizar el Chelsea, que parecía peligroso en el verano y ganó la Copa Mundial del Club y han derrotado a Bayer Leverkusen y AC Milan en la pretemporada.