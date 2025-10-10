‘¡De ninguna manera!’ – Victoria Beckham no se contuvo en la respuesta del rey Carlos a la pregunta de David

Victoria Beckham, que protagoniza un nuevo documental de Netflix esta semana, disfruta de una amistad con el rey Carlos después de reunirse varias veces con el monarca con su marido David.

El rey Carlos le preguntó una vez a Victoria Beckham si David cantaría alguna vez con ella. (Imagen: Finnbarr Webster/PA Wire)

Victoria Beckham una vez rechazó firmemente la propuesta del rey Carlos III de que ella y David Beckham pudieran colaborar en un dúo musical.

La historia se remonta al año 2000, cuando Victoria hizo su debut como solista con Party in the Park. Victoria vuelve a llamar la atención esta semana después del lanzamiento de su nuevo programa de Netflix.

Sin embargo, dominó los titulares en la reunión de hace 25 años. en Hyde Park de Londres para recaudar dinero para la organización benéfica Prince’s Trust. Victoria, por su parte, dio a conocer su nuevo material junto a leyendas como Sir Elton John y Christina Aguilera. El rey Carlos, que entonces era príncipe, observaba desde el público.

Luego, el Rey aprovechó la oportunidad para hablar con varios artistas detrás del escenario, incluido el artista anteriormente conocido como Posh Spice. Victoria dijo: “Le dije [The King] Lo nervioso que estaba por actuar porque era la primera vez que aparecía frente a 100.000 personas”.

Victoria rechazó rotundamente la propuesta del Rey de que David se uniera a ella para interpretar una de sus canciones y continuó: «Me preguntó cómo le estaba yendo a Brooklyn (ella y el hijo de David), y luego me preguntó si David y yo teníamos planes de hacer un dueto». Dije: ‘Eso no es posible’.

Victoria ha seguido siendo una cara familiar desde que irrumpió en la escena musical con las Spice Girls en 1996. Después de la disolución del grupo en 2001, entró en la moda y fundó su primera marca en 2008 antes de diversificar su imperio hacia accesorios premium.

David y Victoria Beckham conocieron al rey y luego al príncipe Carlos en una fiesta en el parque en julio de 2000. (Imagen: Espejo diario)

La belleza de Victoria Beckham fue la siguiente. Victoria y David entablaron relaciones con el rey y otros miembros de la familia real después de numerosas reuniones a lo largo de los años.

En 2024, David fue nombrado embajador de la King’s Foundation, la organización benéfica que opera Highgrove, e incluso mantuvo conversaciones privadas con Charles.

David recibió su título de caballero en junio de este año. También atrajo la atención del público cuando esperó 13 horas para ver el ataúd de la Reina en su estado después de su muerte en 2022.

Victoria Beckham y David Beckham asisten a la boda del príncipe Harry con Meghan Markle en 2018 (Imagen: Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Victoria asistió a bodas reales y recibió un OBE en 2017. Para conmemorar la coronación del rey en mayo de 2023, la ex Spice Girl compartió una colección de fotos en las redes sociales en las que aparecen ella y el rey Carlos.

En las imágenes, Victoria y sus compañeras Spice Girls estaban radiantes al conocer al entonces Príncipe de Gales. En otra foto, le dio una palmada en la mano al joven príncipe Harry.

Ella escribió junto a las fotos: «Tengo muchos buenos recuerdos de haber conocido a Su Majestad a lo largo de mi carrera, y él siempre es tan comprensivo y amable. Hoy es un día verdaderamente histórico y me siento increíblemente honrada de celebrar al rey Carlos III y a la reina Camilla cuando comienzan sus nuevos roles».

El príncipe Harry y el rey Carlos, y luego el príncipe Carlos, con las Spice Girls en Sudáfrica en 1997 (Imagen: Getty)

La asociación de Victoria con la ex leyenda del Manchester United, David, también ha perdurado, siendo la pareja una de las parejas más poderosas del mundo durante casi tres décadas. Victoria protagoniza actualmente una serie documental de tres partes en Netflix, donde se espera que revele información sobre su duradera relación.

El programa es una creación del equipo ganador del Emmy detrás de la serie Beckham, que destacó a su marido. En el avance del documental, Victoria provoca a los espectadores con un adelanto de qué esperar.

“Ese chico poco cool de la escuela que era incómodo, esa era yo”, reveló. «Pero yo realmente quería agradar [and] tener un sentido de autoestima.»

La magnate de la moda continúa discutiendo cómo el estilo se convirtió en una «salida creativa» para ella cuando inicialmente no la tomaban en serio, y muchos solo la veían como una estrella del pop casada con un futbolista.

