De Ligt, Sesko, Maguire: última fecha de lesión del Man United y posibles fechas de regreso después del West Ham

Matthijs de Ligt se perdió el partido del Manchester United contra el West Ham (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El Manchester United ha dado un rápido giro tras su partido de la Premier League contra el West Ham United.

El United viajará para enfrentarse a los Wolves en Molineux el lunes por la noche, cuatro días después del empate con los Hammers en Old Trafford.

El United se adelantó en la segunda parte gracias a un raro gol de Diogo Dalot. Sin embargo, faltando siete minutos para el final, el West Ham empató a través de Soungoutou Magassa.

El gol significó que el United tuvo que conformarse con un punto de un partido decepcionante, que buscarán dejar atrás cuando jueguen contra los Wolves.

A medida que la acción aumenta, el United está lidiando con las lesiones mientras el equipo de Ruben Amorim enfrenta un momento muy ocupado de la temporada.

Con eso en mente, he aquí un vistazo a las últimas noticias sobre lesiones en Old Trafford…

Matthijs de Ligt

Lesión: Golpear

De Ligt se perdió su primer partido de la temporada en la Premier League cuando quedó fuera del equipo contra el West Ham debido a una lesión menor.

Lo que dijo Amorim«Es sólo una pequeña cosa para Matta.» Espero tener a Matthijs en el próximo partido. [at Molineux]».

Posible fecha de regreso: vs. Lobos (8 de diciembre).

Harry Maguire

Lesión: Isquiotibial.

El defensa sufrió la lesión durante el empate 2-2 ante el Tottenham y no ha vuelto a aparecer desde entonces.

Lo que dijo Amorim: «Tenemos dos dudas sobre el partido. Cambiará la forma en que lo abordamos, veamos si pueden jugar. El resto del equipo está bien. Matheus ha vuelto. Harry y Sesko aún no están allí».

Posible fecha de regreso: vs Bournemouth (15 de diciembre).

Harry Maguire ha estado de baja desde que se lesionó contra los Spurs (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Benjamín Sesko

Lesión: Rodilla.

Al igual que Maguire, Sesko sufrió la lesión en el empate contra el Tottenham el mes pasado y ha estado de baja desde entonces.

Lo que dijo Amorim: «Tenemos dos dudas sobre el partido. Cambiará la forma en que lo abordamos, veamos si pueden jugar. El resto del equipo está bien. Matheus ha vuelto. Harry y Sesko todavía están fuera».

Posible fecha de regreso:v Bournemouth (15 de diciembre).