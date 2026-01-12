De Ligt, Mbeumo, Amad – Noticias sobre lesiones del Man United y fechas de regreso del Man City

Últimas lesiones, suspensiones y fechas de regreso de la AFCON en el Manchester United después de que el Brighton eliminara al equipo de Darren Fletcher de la Copa FA

El Manchester United pronto podrá volver a contar con Bryan Mbeumo (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

El Manchester United está fuera de la Copa FA en la tercera ronda después de perder 2-1 ante el Brighton & Hove Albion de la Premier League en Old Trafford.

El United, bajo la tutela del entrenador en jefe interino Darren Fletcher, recibió goles a ambos lados del descanso con goles de Brajan Gruda y el exdelantero del United Danny Welbeck. Benjamin Sesko envió el balón sobre la línea en respuesta, pero en el minuto 85 siempre iba a ser una batalla cuesta arriba encontrar el camino de regreso al nivel del marcador.

Luego, Shea Lacey fue expulsada (recibiendo una segunda tarjeta amarilla por expresar frustración por la falta del árbitro Simon Hooper) y la tarde terminó en la miseria definitiva de la eliminación de la copa.

LEER MÁS : Diogo Dalot revela cómo ha afectado al Manchester United el despido de Rubén AmorimLEER MÁS : Man United podría perder millones por el traspaso de Marcus Rashford tras reunión con agentes

Esto deja al United, que nombrará un sucesor permanente de Rubén Amorim después del final de la temporada, fuera de ambas competiciones de copa nacionales, sin fútbol europeo y sólo con un lugar entre los seis primeros de la Premier League para jugar.

Con ese único propósito, Fletcher (o quien sea el entrenador interino por el resto de la temporada) querrá deshacerse de algunos jugadores ausentes y restaurar el equipo con toda su fuerza.

De hecho, la lista de lesionados del United se ha reducido en las últimas semanas, dejando a Matthijs de Ligt como la única persona fuera de juego. En su caso, se debe a una lesión en la espalda desde noviembre, aunque el central aún no tiene fecha de regreso definida.

Mientras tanto, la tarjeta roja de Lacey el domingo significa que tendrá que cumplir una suspensión de un partido. El joven de 18 años se perderá el derbi de Manchester en Old Trafford el próximo fin de semana y no volverá a estar disponible hasta el partido del 25 de enero contra el Arsenal en el Emirates Stadium.

Después de esto, el United tiene tres ausencias que representan a su país desde diciembre en la Copa Africana de Naciones de este año: Amad, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui.

El torneo ha avanzado a las semifinales, que se jugarán el 14 de enero. Tanto la Costa de Marfil de Amad como el Camerún de Mbeumo quedaron eliminados en cuartos de final.

Significa que los dos atacantes deberían regresar y estar disponibles para el partido contra el Manchester City el 17 de enero.

En cuanto a Mazraoui, él y el anfitrión de la AFCON, Marruecos, están entre los cuatro mejores, jugando contra Nigeria por un lugar en la final. Independientemente del resultado, el lateral sólo estará disponible para el encuentro del United contra el Arsenal el 25 de enero, ya que los perdedores de la semifinal lucharán por el tercer puesto el 17 de enero, mientras que la final tendrá lugar el 18 de enero.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.