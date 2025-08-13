David de Gea muestra los verdaderos colores con el corazón de Bruno Fernandes Gesto en Man United Reunion

David de Gea regresó al Manchester United el sábado por la tarde

David de Gea a su regreso de Old Trafford (Imagen: (Foto de Molly Darlington/Getty Images)

David de Gea tuvo una interacción con el corazón con los hijos de Bruno Fernandes después de la pretemporada del Manchester United contra Fiorentina durante el fin de semana.

Los Rojos viajaron 1-1 el sábado por la tarde con el equipo de la Serie A en Old Trafford después de que el primer minuto de Simon Sohm fue cancelado por el gol de Robin Gosens.

Para el GEA fue su primer regreso a Old Trafford desde que dejó United al final de su contrato en mayo de 2023. El español pasó 12 temporadas con los Red Devils, haciendo 545 actuaciones.

Antes de la competencia, De Gea recibió una placa especial para conmemorar sus 12 años de servicio en United después de firmar al Atlético de Madrid en 2011.

Además, parecía que había mucho amor por el español de sus antiguos compañeros de equipo, donde Fernandes subió una foto a Instagram el lunes por la noche del Gea con sus dos hijos.

Después de que Fernandes cargó la foto, De Gea compartió el mensaje con su historia de Instagram con dos Hartemojis de amor.

Escribiendo en Instagram después de su regreso a Old Trafford el sábado, el jugador de 34 años dijo: «Un momento mágico para que mi familia y mi familia volvieran a Old Trafford-Mine House

«Desde mi corazón, quiero agradecerles por la recepción, por todo el amor que me mostraste hoy

‘A los seguidores que nunca han dejado de estar conmigo durante mi tiempo en este club

«Nuestros caminos pueden cruzar nuevamente, pero por hoy …

«Lo hemos visto todo».

Después de una exitosa temporada de debut con el período anterior de Fiorentina, De Gea llevó a cabo un nuevo acuerdo de tres años con el Outfit de la Serie A en mayo.