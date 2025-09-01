Ex portero del Manchester United, David de Gea

David de Gea salió del Manchester United en 2023 antes de llegar a Fiorentina el verano pasado después de un año de la competencia (Imagen: Getty Images)

David de Gea ha realizado un debate sobre si debería haber cambios en la ventana de transferencia. Manchester United tiene dificultades para reemplazar al arquero español desde que dejó Old Trafford en el verano de 2023.

El GEA luchó por la forma en sus últimas temporadas en M16, pero sus reemplazos, Andre Onana y Altay Bayindir, han sido aún más sensibles a los errores desde que llegó al United.

Ahora los Rojos han cerrado un acuerdo para firmar a Senne Lammens de Royal Amberes por £ 18.2 millones. El arquero de 23 años acordó un contrato de cinco años y se dirige a Manchester para completar la mudanza para la fecha límite de transferencia del lunes a las 7 p.m.

Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que United Lammens ve como un joven talento prometedor con un futuro brillante. Aunque se consideró Emiliano Martínez de Aston Villa, los Rojos están convencidos de que Lammens es la elección correcta.

Al mismo tiempo, el GEA preguntó el lunes si la ventana de transferencia debería estar abierta durante la temporada.

«Pregunta: ¿la ventana de transferencia tiene que cerrar antes de que comience nuestra temporada? ¿O debería continuar cómo funciona?» Preguntó X (Twitter).

De Gea hizo un récord de club 545 actuaciones como portero para United, y desde su llegada en 2011 ha sido en cinco trofeos importantes. El jugador de 34 años luchó para asegurar un nuevo club después de dejar United hasta que se unió al equipo italiano de la Serie A Fiorentina el verano pasado.

El ex internacional de España suministró varias versiones sorprendentes para el equipo italiano de alto vuelo, especialmente en Europa, donde hicieron las semifinales de la Liga de la Conferencia Europa en el curso de dos patas.

El GEA regresó a Old Trafford para el amistoso de pretemporada de Fiorentina contra United en agosto. Fue la oportunidad de decir adiós que no se le ofreció hace dos años.

«Es un juego que nunca olvidaré», dijo en ese momento. «A veces es difícil describir con palabras cómo te sientes en el campo, ver a la multitud, con todos allí. Fue muy emocional para mí».

