David de Gea regresó a Man United con Fiorentina por primera vez después de su partida insensible en julio de 2023.

El Gea en la antigua zona mixta de tráfico (Imagen: Samuel Luckhurst)

David de Gea insiste en que hace dos años no hay resentimientos sobre su partida del Manchester United.

De Gea, las séptimas actuaciones más altas de United, se despidió formal de su primera actuación en Old Trafford en el empate 1-1 del sábado con Fiorentina.

El United de 34 años fue liberado por United en julio de 2023 después de que el club decidió ofrecerle un nuevo contrato después de haber decidido activar la opción de un año en su acuerdo.

Erik Ten Hag, el gerente del United en ese momento, eligió reemplazar el GEA con su ex interesada de Ajax Andre Onana, quien participó en una transferencia de £ 47.2 millones del Inter de Milan.

Onana ha tenido dos temporadas debido a los tratados incorrectamente y se perdió todo el calendario de pretemporada de United con una lesión en los isquiotibiales. Onana espera recuperar la aptitud para la fectura de apertura de la Premier League contra el Arsenal la próxima semana.

De Gea está bajo contrato en Fiorentina hasta 2028. La Viola terminó sexto la temporada pasada para clasificarse para la Europa League y De Gea los ayudó a llegar a la semi -final de la Liga de la Conferencia Europa en su primera temporada.

«A veces el fútbol es como es», dijo De Gea sobre su salida del United. «No puedes controlar todo. He estado aquí durante 12 años, muy, muy agradable, es uno de los mejores períodos de mi vida.

«Jugar para este club es simplemente increíble, especialmente cuando sales del club, te das cuenta de lo grande que es el club, lo difícil que fue estar en un club como United durante 12 años. Siempre estoy agradecido por este club, fue un gran viaje para todos.

«Genial, a veces es difícil describir con palabras cómo te sientes en el campo, la multitud, los jugadores, todos allí, fue emocional para mí. Es un juego que nunca olvidaré».

United fue octavo y 15 en temporadas sucesivas sin el GEA, su final más bajo desde 1990. El club salvó la temporada 2023-24 con un triunfo de la Copa FA pero perdió ante el Tottenham Hotspur en la final de la Europa League la temporada pasada.

De Gea, quien fue sin jugar durante más de un año hasta que llegó a Fiorentina hace un año, tiene la esperanza de que United recupere la forma en la primera temporada completa de Ruben Amorim.

Fernandes saluda al Gea en Old Trafford

«A veces esto es fútbol, no siempre puedes ganar», agregó De Gea. «Sé que hace unos años es que United está luchando un poco, pero es uno de los mejores clubes del mundo, es un gran club y, con suerte, este año con las nuevas sesiones de firma y el gerente que comienzan una nueva era, pueden hacer algo grande y eso es todo.

«Esperemos que puedan ganar algo este año y estar donde se merecen».

De Gea se unió a United a la edad de 21 años en United en el Atlético de Madrid por £ 18.9 millones y jugó 545 veces para el club. Para la mayoría de las actuaciones, De Gea ha establecido nuevos registros de un custodio de un unión y las hojas más limpias.

El ex internacional de España se encontró con Sir Alex Ferguson durante la estadía de Fiorentina en Manchester y nuevamente se puso en contacto con el ex compañero de equipo y amigo Bruno Fernandes, quien le presentaron a la GEA un marco conmemorativo para el patada en Old Trafford.

«Fue genial», dijo el Gea sobre su regreso. «Ha pasado mucho tiempo desde que regresé aquí, así que fue un día especial. Viejos amigos, personas que tuve con mucho tiempo, tuve mucho amor de ellos. Muy especial vino a Old Trafford, en el campo, con un estadio casi completo, fue genial.

«Él (Ferguson) es el jefe, la razón por la que vine a United. Así que sí, es muy importante para mí. Siempre habla conmigo, ayuda, es una leyenda del club, todos lo aman. Muy feliz de verlo».