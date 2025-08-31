David de Gea envía un mensaje de dos palabras a Bruno Fernandes después de que el Manchester United haya ganado

Last Manchester United News después de su victoria aterradora contra Burnley el sábado

Ex portero David de Gea Van Manchester United (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El ex portero David de Gea Van Manchester United envió un mensaje de dos palabras a Bruno Fernandes después de que anotó el ganador del partido durante la victoria 3-2 del sábado contra Burnley.

El gol de Josh Cullen le dio a los Rojos una merecida ventaja durante el descanso, pero su fracaso para tomar oportunidades les costó como Lyle Foster justo después del descanso. Bryan Mbeumo recupera inmediatamente el liderazgo de United, pero otro error de Altay Bayindir le regaló a Burnley un empate tardío a través de Jaiden Anthony.

United, sin embargo, encontró de alguna manera una forma de obtener los tres puntos. Después de que Amad Diallo fue llevado al cuadro, Fernandes dio un paso al frente y se convirtió del punto de penalización para asegurar a los Rojos su primera victoria de la temporada.

Después de su tiempo de parada, Fernandes fue a Instagram para responder a la victoria y simplemente publicar una foto de él que celebró su objetivo. Y publicado justo después del centrocampista, el GEA saltó al comentario.

El ex «Keeper de Gea dijo:» Otro «, junto a un emoji de ojos.

De Gea y Fernandes pasaron tres años y medio juntos en Old Trafford.

Hicieron 100 actuaciones en el mismo equipo de United y ganaron una gran pieza de cubiertos, después de ganar la Copa Carabao en 2023.

Mientras tanto, Marcus Rashford, ahora en préstamo en Barcelona, ​​fue uno de los que les gusta el puesto de Fernandes.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Después del juego, Ruben Amorim dijo: «Estos son tres puntos, si miras el juego, tenemos que resolverlo en la primera mitad y controlar el juego, pero luchamos hasta el último momento debido a cosas que complicamos demasiado.

«Mira la primera mitad, tenemos tantas oportunidades para anotar. Sientes que puedes controlar el juego. Pero una pieza complicada, un set. Sacudí la cabeza porque el fútbol a veces es así.

«Este fue un juego que tuvimos que ganar, pero tenemos mucho que hacer.

«Es realmente importante, pero en el futuro lo descubriremos. Son tres puntos. Si miras el juego, tenemos que resolver y verificar el juego en la primera mitad. Nunca es fácil, tenemos que intentar pelear hasta el último momento.

«Creo que somos demasiado complicados. Para mí, lo más importante es que pase lo que pase, lo intentamos. A veces jugamos bien, demasiado abiertos, demasiado rápido, perdiendo posesiones, pero el esfuerzo está ahí».

—

