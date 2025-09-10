David de Gea apoyado después de que el portero del ex hombre del United muestra colores reales con un gesto brillante

El nuevo clip de Manchester United News como un corazón se comparte en las redes sociales.

David de Gea en acción para Fiorentina contra el ex clubman UTD. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El ex portero David de Gea Van Manchester United es elogiado por su gesto de inauguración de corazón a un joven partidario de la Fiorentina.

Se ha compartido un video en las cuentas oficiales de redes sociales de Fiorentina: pasa tiempo con el joven fanático con el tiempo ese tiempo. El clip muestra que toca el fútbol de mesa con el joven y firmó un par de guantes y posando para fotos.

En la leyenda de De Post, el club escribió: «Gran emoción para el pequeño fanático de Purple, que ayer, gracias a la iniciativa ‘conoce al campeón’ de Inviola, pasó unos minutos con David de Gea».

El ex portero del United se ha establecido como un favorito entre los fanáticos en el club italiano después de participar en una transferencia gratuita en agosto de 2024, poco más de un año después de su salida de Old Trafford. Regresó a su antiguo terreno en el verano como parte de la gira y preparaciones de pretemporada de Fiorentina.

El jugador de 34 años jugó este verano para el club de la Serie A en el 1-1 amigable entre los dos clubes. Fue su primer regreso al club desde su salida en el verano de 2023.

Hablando de esa salida, dijo: «A veces el fútbol es como es. No puedes controlar todo, he estado aquí durante 12 años, muy, muy agradable, es uno de los mejores períodos de mi vida.

«Jugar para este club es simplemente increíble, especialmente cuando sales del club, te das cuenta de lo grande que es el club, lo difícil que era tener 12 años en un club como United. Siempre estoy agradecido, y fue un gran viaje.

«Es genial, a veces es difícil describir con palabras cómo te sientes en el campo, la multitud, los jugadores, todos allí, fue emocional para mí. Es un juego que nunca olvidaré».

La luz positiva que brilla en la GEA se produce en medio del cambio dentro del Departamento de Diniabilidad Unida. Andre Onana llega al lado turco Trabzonspor después de un movimiento de préstamos, después de la llegada del día de la fecha límite de Senne Lammens de Royal Amwerp.

