David Beckham rompió la regla no escrita antes de tomar medidas brutales contra su excompañero del Man United

David Beckham se ha sincerado con su hermano y copropietario del Salford City, Gary, sobre lo que hizo antes de fichar al excompañero del Manchester United Phil Neville en el Inter Miami.

David Beckham le dejó claros sus sentimientos a Phil Neville antes de despedirlo como jefe del Inter Miami (Imagen: Getty Images)

David Beckham admitió haber roto una regla tácita en el fútbol antes de despedir a su excompañero del Manchester United Phil Neville. En enero de 2021, Beckham nombró a Neville como entrenador en jefe del equipo de la Major League Soccer.

Marcel llevó a los Herons a los play-offs de la MLS en 2022, pero un bajón en el rendimiento del equipo provocó su despido por parte de Beckham en 2023 tras una racha de 10 derrotas en 15 partidos. Beckham ahora ha revelado que él y los otros dueños del club tenían reservas sobre las tácticas de Neville antes de decidir dejarlo ir.

Aunque generalmente está mal visto que los propietarios interfieran en los asuntos del equipo en el fútbol inglés, Beckham no dudó en informar al entrenador que su táctica no estaba funcionando. En declaraciones a Gary Neville para una serie documental de Salford City, Beckham reflexionó sobre la estancia de Phil en Florida y dijo: «Phil jugó en la zaga durante seis meses en Miami».

Gary, divertido, preguntó: ‘¿Jugó uno o dos? Beckham respondió, frotándose la frente: «¡Uno arriba!». Cinco atrás y uno arriba”.

Preguntado por Neville: «¿Le dijiste?» Beckham confirmó: «Sí, todos los días. Realmente no teníamos la filosofía de no decírselo al entrenador».

Beckham le cuenta a Gary Neville sobre los últimos días de Phil como jefe del Inter Miami (Imagen: Ciudad de Salford/YouTube)

Beckham admitió que dejar ir a Phil fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar. Hablando con otro excompañero del United, Rio Ferdinand, reveló: “Phil ha estado en la dirección durante mucho tiempo y sabe lo que sucede en la dirección.

«Cuando traje a Phil por primera vez para liderar el equipo en Miami, sabía lo que iba a hacer. Sabía que estabilizaría el barco. Sabía que traería la ética de trabajo que había visto a lo largo de los años.

«Todo tenía que ser perfecto con Phil. Reunió a todos y cambió ese club de la noche a la mañana. El trabajo que hizo Phil fue increíble.

Beckham elogió el impacto de Phil Neville en el Inter Miami (Imagen: Michael Reaves)

«Pero Phil lo sabía y dijo: ‘Si no obtengo los resultados, sé lo que va a pasar’. Y estamos lo suficientemente cerca como para tener esa conversación.

«Cuando entró por primera vez, le dije: ‘Phil, no quiero que esto afecte nuestra amistad’. Él dijo: ‘Lo entiendo, no lo será’. Cuando sea el momento adecuado, ambos lo sabremos”. Y tuvimos una conversación muy sensata, pero nunca subestimaré lo que ha hecho por el club.

«Creo que fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, a pesar de que Phil y yo habíamos hablado de ello cuando llegó por primera vez. Sabía que si sucedía en este momento, iba a ser difícil, sin importar la hora o cuándo sucediera».

Beckham sigue involucrado con el Inter Miami como copropietario. Junto con Gary Neville, también forma parte del principal grupo propietario de League Two Salford.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.