David Beckham revela una petición de cinco palabras a su esposa Victoria antes de su 50 cumpleaños

David Beckham se sinceró sobre la naturaleza ‘cautelosa’ de su esposa Victoria y revela una historia sobre su 50 cumpleaños

Victoria afirmó anteriormente que era de clase trabajadora antes de que David interviniera en la serie de Netflix sobre su vida. (Imagen: Pascal Le Segretain, Getty Images)

David Beckham ha revelado que su esposa Victoria recibió orientación específica antes de la celebración de su 50 cumpleaños.

El ícono del fútbol celebró su medio siglo el 2 de mayo de este año con una lujosa fiesta rodeado de familiares y amigos, dando la bienvenida a invitados de primer nivel, incluidos Tom Cruise, Guy Ritchie y Gordon Ramsay, a su cena exclusiva en Londres. Pero más allá del brillo y la sofisticación de las fiestas y salidas, la sencilla tradición de dar regalos sigue siendo una costumbre familiar, y Beckham describe un caso específico en el que se sintió obligado a hacer un llamamiento especial para una causa crucial.

El ícono inglés apareció en el último episodio de la serie documental del Salford City FC en YouTube, que ofrece a los seguidores una visión exclusiva del funcionamiento interno del club.

Charló con su ex compañero de equipo Gary Neville sobre una variedad de temas, y ambos discutieron asuntos financieros.

Al pensar en la planificación futura, Marcel compartió cómo sufrió importantes pérdidas financieras después de una desastrosa inversión para su jubilación.

El ex lateral derecho preguntó entonces si Beckham se había encontrado con algo similar.

Paquete de lanzamiento de Man United y venta de mercancías. Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y productos del Man United con más de £60 de descuento en artículos seleccionados.

«Mi esposa es bastante…», comenzó Beckham, antes de que Neville interviniera: «¿Cuidado?»

“Muy mal”, respondió Beckham. «Voy a comprarle un bolso y sé que le gustará, así que no importa lo que gaste en él. Luego ya no lo hará más. Para mi 50 cumpleaños tuve que decirle que no me compre nada», dice el contundente mensaje de cinco palabras.

Y añadió: «¡Lo hice! Dije, nunca pedí nada importante. ¡Quiero algo importante para este cumpleaños! Para ser honesto, ¡hizo un buen trabajo!».

La admisión de Beckham de que rara vez pide algo sustancial, a pesar de su gran riqueza junto a su esposa Victoria, muestra cómo ha mantenido su naturaleza con los pies en la tierra independientemente de su estatus de celebridad y reconocimiento.

David y Victoria aparecieron en particular en un documental de Netflix de 2023 que, si bien se centra principalmente en la ex estrella del United, también destacó elementos de su vida compartida juntos. Uno de los momentos más queridos y divertidos de la serie fue cuando el excentrocampista del Real Madrid interrumpió la entrevista de su esposa para asegurarse de que estaba siendo honesta, destacando la fantástica relación que comparten.

Victoria Beckham tenía una serie de instrucciones sencillas para la celebración del 50 cumpleaños de David. (Imagen: Héctor Vivas, Getty Images)

En el clip, Victoria acababa de afirmar que la pareja era de clase trabajadora, lo que llevó a Beckham a intervenir y pedirle que fuera sincera y revelara qué vehículo usaba su padre para recogerla de la escuela. Ella reconoció que era un Rolls Royce antes de que Beckham simplemente respondiera: «Gracias» antes de abandonar la habitación en una escena humorística.

En Salford, Neville y Beckham están supervisando una gran transformación en el club. Hace más de una década, cuando la Clase del 92 tomó el control, los colores del equipo se cambiaron a rojo, una decisión que no fue bien recibida.

Sin embargo, ahora se ha anunciado que Salford volverá a lucir uniformes naranjas, lo que marcará el final de una era de 12 años en rojo. Neville y Beckham completaron la adquisición de las acciones de sus excompañeros en mayo, introduciendo una nueva estructura de propiedad que incluye al empresario Declan Kelly y al exbanquero Lord Mervyn Davies.

Después de extensas discusiones con los seguidores, el cambio de color recibió un apoyo abrumador del 77,1% de los fanáticos. El club también está realizando esfuerzos para renovar los asientos y la tapicería y realizar mejoras adicionales en la infraestructura.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Apple y también puedes mirar YouTube.