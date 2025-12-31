David Beckham muestra los verdaderos colores del Man United con el mensaje de cumpleaños de Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson celebra su 84 cumpleaños en Nochevieja y el excentrocampista del Manchester United David Beckham le envió un mensaje

Sir David Beckham ha enviado un mensaje a Sir Alex Ferguson (Imagen: Getty Images)

Sir David Beckham entregó un sincero mensaje al icónico técnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson, en su 84 cumpleaños. Beckham, de 50 años, trabajó con Ferguson en Old Trafford durante varios años.

El técnico escocés, que fichó por el United en 1886, llevó a Beckham a Old Trafford cinco años después de su reinado. El mediocampista formó parte de la infame Promoción del 92, junto a Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt y Paul Scholes, que ayudaron al United a ganar la FA Youth Cup durante la temporada 1991/92.

El centrocampista nacido en Leytonstone debutó con el primer equipo en septiembre de 1992 y posteriormente se consolidó en el United XI. Beckham jugó 394 partidos senior para los Rojos, anotando 85 goles y brindando 121 asistencias.

Ganó varios trofeos importantes, incluida la Premier League seis veces, la Copa FA dos veces y la Liga de Campeones una vez. Y Beckham ciertamente no ha olvidado su paso por el United.

El excentrocampista le deseó un feliz cumpleaños al ex técnico Ferguson, y el escocés celebró su 84 cumpleaños en la víspera de Año Nuevo.

Publicó dos historias de Instagram el martes por la mañana, la primera mostraba una foto de él entrenando con Ferguson y la leyenda: “Felicitaciones jefe. [red love heart emoji] @manut.»

En una segunda publicación, firmando su primer contrato con el United, Beckham agregó: “Que tengas el mejor día, jefe”. [red love heart emoji] @manut.»

Alex Ferguson habla con David Beckham en vísperas de la final de la Liga de Campeones de 1999

Beckhamm dejó el United en el verano de 2003 para unirse al Real Madrid por 32,3 millones de libras. Jugó 159 partidos con Los Blancos antes de mudarse al LA Galaxy y al AC Milan y luego terminar su carrera en el Paris Saint-Germain.

Aunque disfrutó del éxito después de dejar el United, su tiempo trabajando con Ferguson en los Rojos fue el más memorable. Jugó allí más que en cualquier otro lugar juntos.

En 2021, Beckham abrió su relación laboral con Ferguson. «El sentido de comunidad y familia que Sir Alex nos trajo a todos fue muy importante», dijo el ex mediocampista de los Rojos a premierleague.com.

“Tuve suerte de estar en un equipo al que había apoyado desde que era niño y con un grupo de jugadores con los que había jugado durante tanto tiempo.

«Eso nos unió mucho más como equipo. Todos luchamos unos por otros cada segundo en el campo.

«Sir Alex fue un entrenador increíble y sin él nunca hubiéramos podido lograr lo que hicimos. Siempre será una inspiración para mí».

Beckham se retiró del fútbol en mayo de 2013 después de una etapa de seis meses en el PSG.