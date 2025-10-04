David Beckham estaba en pánico y tomó antes de la decisión de que Gary Neville se fue emocionalmente

David Beckham quedó en pánico cuando Gary Neville llamó para preguntar que Salford City estaba financieramente en «problemas serios» y necesitaba su ayuda

David Beckham fue entrometido por la súplica de Gary Neville por ayuda (Imagen: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

David Beckham admite que «realmente preocupado» cuando Gary Neville le dijo cuántos problemas estaba en el Salford City FC.

Los íconos de Manchester United formaron un grupo de propiedad junto con otros accionistas para adquirir el equipo de la Liga Dos a principios de este año. En 2024, Neville compró la importancia del empresario Peter Lim y continuó con una asociación con su antiguo amigo del United que finalmente aseguró la propiedad del club.

Esta decisión se tomó después de que Neville recurrió a Beckham para obtener algún apoyo cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba el club en la caída financiera. En septiembre, el atletismo en septiembre, el ex demonio rojo y el actual copropietario del Inter Miami admitieron que estaba seriamente preocupado por las palabras de Neville.

Beckham dijo: «Raramente estoy en pánico, pero cuando Gary vino a mí y me dijo:» Ok, esta es la situación, tenemos que encontrar una manera de salvar al club «, estaba preocupado.

«Para él más que nadie, porque Gary se ha dedicado a Salford desde el primer día. Pasé mucho tiempo allí, pero sé lo que significa para él.

«Sé lo que la gente en el club significa para él. Sé lo que significan los fanáticos para él. Para él decir:» Tenemos que descubrir esto «… rara vez me carga con algo, así que sabía que esto era algo que teníamos que reparar».

David Beckham y Gary Neville han regresado a sus raíces en Manchester (Imagen: Clive Mason /Allsport)

Beckham agregó: «Sin siquiera preguntar, siempre sería un ‘sí’ por muchas razones. Los valores que siempre tuvimos como niños, con nuestras familias, con nuestras madres y padres, ahora con nuestros hijos.

«Fuimos parte de un club de fútbol con valores reales que se encargaron de las personas que cuidaban a sus jugadores, cuidaban a sus fanáticos. Fue entonces cuando sabíamos que teníamos que dejar que esto sucediera».

El jugador de 50 años explicó que tenía 24 meses para generar millones para Salford City, pero lo hizo mucho más rápido de lo esperado. Beckham dijo: «El grupo que reunimos quería invertir incluso más de lo que esperábamos.

Salford City está en buenas manos con Neville y Beckham (Imagen: Ian Charles/MI News/Nurphoto a través de Getty Images)

«Estaban en Gary, escucharon sobre el proyecto y sabían exactamente dónde queríamos llevar el club. Entonces pensé que necesitaba que el número fuera al comienzo de $ 12-14 millones y finalmente llegamos entre $ 30-40 millones.

«Cuando logramos eso, Gary se hizo realmente emocional. Eso es lo que significa para él y es la pasión que quieres. Si no lo hubiéramos hecho, el club habría tenido serios problemas».

Neville saluda a Beckham como un «cambio de juego» en el proceso de Salford City, porque prometió a los fanáticos en el momento de su adquisición de que las cosas solo están mejorando aquí.

Después de la noticia de la propiedad, el ex hombre de tamaño dijo: «Me apasiona la ciudad de Salford. Esta es una colaboración única con una amplia gama de espíritus y experiencia, unidos por un amor por el fútbol.

«El fútbol será lo primero, pero es crucial que estemos conduciendo al club a la sostenibilidad en los próximos cuatro a cinco años. No puedo esperar a la próxima parte de este viaje».

