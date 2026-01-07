Darren Fletcher revela las tácticas del Manchester United contra el Burnley: «Confío en ellos»

Man Utd jugará contra Burnley en la Premier League el miércoles y Darren Fletcher ha explicado su selección de equipo.

Fletcher habló antes del partido. (Imagen: MUTV)

El técnico interino del Manchester United, Darren Fletcher, ha confirmado que el enfoque táctico del equipo será «fluido» contra el Burnley esta noche. El United se enfrentará al Burnley en la Premier League apenas dos días después del despido de Ruben Amorim en medio de crecientes tensiones con la jerarquía en Old Trafford.

Fletcher ha sido nombrado de forma interina y Burnley podría ser su único partido a cargo después de que se llevaron a cabo conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick esta semana. El excentrocampista hizo solo un cambio con respecto al empate con Leeds, devolviendo a Fernandes al once inicial a expensas de Leny Yoro, y se espera que Fletcher juegue con cuatro atrás.

En declaraciones a MUTV sobre el enfoque táctico del equipo, Fletcher dijo: «La táctica es fluida dentro y fuera de la posesión. Queremos movimiento, queremos rotación, tenemos que explotar los espacios que te dan los oponentes.

«Pero son los jugadores los que cruzan la línea blanca y tienen que rendir. Tenemos algunos jugadores inteligentes y experimentados. Si ven algo, confío en que tengan la autonomía para explotarlo».

El jugador de 41 años también confirmó que siempre fue el plan poner a Fernandes como titular después de su regreso de una lesión. “Es importante que Bruno esté de regreso, pero eso siempre fue parte del plan”, explicó.

«Este partido fue para algunos jugadores que regresaban de una lesión, por lo que tenemos un banco más fuerte esta noche. Estoy deseando ver jugar a los muchachos, los hemos preparado de la manera que creemos que es mejor para nosotros para ganar el partido que se adapta a su personalidad y estilo y depende de ellos ejecutar».

El United anunció el despido de Amorim el lunes. Amorim se fue con el peor porcentaje de victorias (32 por ciento) en la Premier League de cualquier entrenador del United, pero el United todavía está bien posicionado para asegurar el fútbol europeo.

Los Rojos ocupan el sexto lugar en la máxima categoría, a sólo tres puntos del Liverpool en el cuarto lugar.