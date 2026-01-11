Darren Fletcher responde a la pregunta provisional del Manchester United: «Creo en mí mismo»

Darren Fletcher asumió el cargo de entrenador interino del Manchester United contra el Burnley y supervisará el partido del domingo en Brighton.

Darren Fletcher en Turf Moor. (Imagen: Manchester United FC 2026)

Darren Fletcher no ha opinado sobre si es la opción obvia para dirigir al Manchester United de forma interina durante el resto de la temporada. Fletcher asumió funciones interinas tras el despido de Ruben Amorim y supervisó el partido del miércoles por la noche contra el Burnley.

Fletcher habló con los medios el viernes por la tarde antes del choque de tercera ronda de la Copa FA contra Brighton, que podría ser su último partido a cargo antes de que se haga un nombramiento interino. El United mantuvo conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick esta semana sobre la vacante. El noruego fue despedido por Besiktas en agosto y Carrick fue despedido por Middlesbrough en junio.

Se le preguntó a Fletcher si estaba sorprendido de que el trabajo obvio no fuera liderar por el resto de la temporada. “No, me sorprendió que me ofrecieran para los dos partidos porque no me lo esperaba”, dijo. «No pienso así. Pienso en el trabajo que tengo que hacer. Realmente lo hago, así que no estaba en mi radar en absoluto, pero cuando me piden que lo haga, sé que puedo hacerlo.

«Sé que me siento cómodo con esto. Conozco el entorno, creo en mí mismo. Siento que he aprendido mucho en los cinco años que he estado aquí. He tenido grandes experiencias como jugador. Me he tomado el tiempo para desarrollarme y aprender como entrenador y otras cosas fuera del campo. Me alegro de haberlo hecho porque creo que me ha puesto en una gran posición ahora, o en una mejor posición que hace cinco años.

«Así que he pasado cinco años aprendiendo con buenos entrenadores y buena gente. Como dije, siento que he desarrollado un enfoque integral del juego y del fútbol americano y me siento cómodo en muchas situaciones diferentes, en la academia, técnicamente u obviamente como entrenador y líder».

Cuando se le dijo a Fletcher que parecía el candidato obvio para liderar el equipo de manera interina, respondió: «Tal vez sí. Aprecio que digas eso, pero honestamente son dos juegos. Soy la elección obvia para estos dos juegos. Afortunadamente, es una gran oportunidad, pero eso es todo mi enfoque y energía ahora que todo lo que está fuera de eso está fuera de mi control».

Al comentar cómo encontró esta experiencia, agregó: «Siempre he estado muy relajado acerca de mi futuro. Lo he disfrutado. Realmente lo he disfrutado. He disfrutado el desafío y es genial. He tratado de disfrutarlo».

«He tratado de seguir mis instintos como dije, creo que estoy bastante bien preparado. Y siempre he tratado de prepararme para ser un entrenador en el futuro, algo en lo que siempre pensé que podría ser bastante bueno o algo que disfrutaría hacer o disfrutaría el desafío.

«Pero al mismo tiempo quería tener mucho cuidado y asegurarme de estar preparado para el momento, pero no es algo que esté desesperado por hacer. Creo que las circunstancias de la vida lo dictan, estés donde estés. La salud, la familia y muchos factores diferentes lo dictan.

«Y tengo dos niños pequeños que están comenzando sus carreras futbolísticas. Tengo otro par de gemelas jóvenes que ocupan mucho de mi tiempo. Así que esas cosas están en mi mente. Ni siquiera he experimentado durante una semana lo intenso que es ser entrenador».

«Así que sí, no hay mucho tiempo para mucho más allá de la vida familiar y cosas fuera del fútbol. Quiero prepararme para convertirme en entrenador y esa oportunidad puede llegar para mí algún día».

«Sé que estoy listo. Pero si eso no sucede, estaré más que cómodo con eso. Si permanece como entrenador Sub 18, estoy muy feliz. Disfruto haciendo eso y voy a ayudar a desarrollar jugadores para el Manchester United».

Cuando Solskjaer fue nombrado técnico interino del United en 2018, Fletcher apareció en BBC Radio 5 Live y dijo: «El United nunca debería estar en esta posición. Casi están cancelando la temporada».

Cuando se le preguntó si su posición había cambiado, Fletcher sonrió y respondió: «Buena investigación». Fui joven e ingenuo cuando dije eso, ¿verdad? Y no, ese era mi sentimiento en ese momento, y estaba hablando en el contexto de probablemente estar fuera del juego y no estar involucrado desde adentro.

“Creo que lo más importante para mí es que no es mi decisión y, en última instancia, el club tiene que hacer lo que cree que es mejor: las personas que ocupan puestos más altos dentro del club.

«Tienen que hacer lo que creen que es mejor. Tienen que saber cuál es su plan para el éxito del Manchester United. Y estoy seguro de que lo harán. Creo que serán lo suficientemente fuertes como para pensar en ello».

«Aceptar esa presión, afrontarla y tomar la decisión correcta para lo que es mejor para ellos y para lo que es el Manchester United en este momento».