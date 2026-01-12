Darren Fletcher plantea un desafío para los jugadores del Manchester United bajo el nuevo jefe: «Carácter real»

Man Utd nombrará un entrenador en jefe interino esta semana y Darren Fletcher les ha dicho a los jugadores que están luchando por su futuro.

Los jugadores del Manchester United tienen el desafío de mostrar sus verdaderos colores durante el resto de la temporada. (Imagen: )

Darren Fletcher les ha dicho a los jugadores del Manchester United que deben demostrar que tienen futuro en Old Trafford después de desafiarlos a asegurarse de que no desperdicien esta temporada. Es probable que la etapa de Fletcher al mando del equipo termine después de una derrota por 2-1 ante Brighton en la tercera ronda de la Copa FA en Old Trafford.

Ese partido acabó con las esperanzas del United de ganar títulos esta temporada y quedaron eliminados de ambas competiciones de copa en el primer obstáculo por primera vez desde 1981/82. Jugarán sólo 40 partidos esta temporada, la menor cantidad desde 1914/15, y el entrenador interino tendrá sólo 17 partidos de la Premier League en cuatro meses y medio para causar impacto.

Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick compiten por ese puesto y llevarán al United al séptimo lugar en la Premier League. Se enfrentarán al Manchester City y al Arsenal en los dos próximos partidos, pero Fletcher confía en que clasificarse para la Liga de Campeones es un objetivo realista.

El escocés formó parte del personal de trastienda en 2021/22 cuando la temporada se vino abajo con Ralf Rangnick después de que el United fuera eliminado de la Liga de Campeones a mediados de marzo. Aunque fue una campaña difícil, Fletcher sintió que reveló mucho sobre los jugadores, algo que podría repetirse esta temporada.

«Esa fue una temporada muy extraña», dijo. «Había muchos jugadores sin contrato y había muchas dinámicas diferentes y era difícil cuando jugábamos en la Liga de Campeones. Hubo un gran descenso, se podía ver y estaba ahí para que todos lo vieran. Pero a través de eso también llegamos a conocer los verdaderos personajes de los jugadores. El verdadero carácter se revela en tiempos difíciles, así que aprendimos mucho sobre muchos de los jugadores en esa situación.

«Ahora será lo mismo para estos muchachos. En tiempos difíciles, el verdadero carácter saldrá a la luz. Tienen que empatizar, demostrar que quieren ser parte del futuro del Manchester United, aprender de esto. Y en última instancia, si no lo eres, entonces no creo que debas estar aquí o que estarás aquí. Suena fuerte, pero esa es la realidad y la forma en que debe ser».

Aunque el United está una vez más al borde de desperdiciar otra temporada después de que Ruben Amorim fuera despedido el lunes sin un plan para nombrar un sucesor, Fletcher está convencido de que todavía hay un objetivo que vale la pena perseguir.

El United está a sólo un punto del quinto lugar y a tres puntos del Liverpool en el cuarto lugar, y regresar a la Liga de Campeones sería una gran ventaja. Ese será el objetivo de quienquiera que tome el mando esta semana, pero Fletcher dijo que se trata tanto de los jugadores como del nuevo entrenador.

«Creo que estos jugadores tienen la oportunidad de clasificarse para la Liga de Campeones y ese debería ser su objetivo, esa debería ser su mentalidad», afirmó.

«Pero tendrán que unirse y ser parte de eso. No se trata de un entrenador, no se trata de directores, se trata de todos. Los jugadores tienen que unirse, asumir responsabilidad, encontrar una manera de mejorar rápidamente y asumir el desafío para el resto de la temporada. No desperdicien la temporada».

Perder la temporada habría sido un anatema para Fletcher y sus compañeros de equipo durante el tiempo que Sir Alex Ferguson estuvo a cargo, pero admite que el club está muy lejos de eso ahora.

«Ellos lo entienden. Entienden el club. Entienden las expectativas», dijo Fletcher. “Sigo diciendo que tuve suerte de jugar con los jugadores con los que jugué, y luego se convirtió en un ciclo.

«No éramos conscientes de eso cuando éramos jóvenes. Pensábamos que lo sabíamos, pero no lo sabíamos. Los jugadores mayores y los jugadores experimentados y los que habían estado allí antes y lo habían hecho nos entrenaron. Ellos nos moldearon. Sir Alex nos moldeó y ese fue un ciclo que se creó pero que lleva tiempo crearlo».

«Pero hay jugadores experimentados en el vestuario que tienen que unirse, que tienen que llevar al equipo, que tienen que desafiar al equipo, que tienen que crear nuevos jugadores o aquellos que tal vez no entiendan. Tendrán que desafiarlos y arrastrarlos con ellos. Tendremos que arrastrarlos y espero que lo hagan».