Darren Fletcher habla de su futuro en el Manchester United: ‘Así funcionan los procesos’

Darren Fletcher se hará cargo de su segundo partido como entrenador en jefe interino del Man Utd este fin de semana, pero podría ser su último partido al mando.

Darren Fletcher se hará cargo de su segundo partido contra el Manchester United este fin de semana. (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

Darren Fletcher no ha hablado con Sir Jim Ratcliffe sobre su futuro en el Manchester United y no sabe si le pedirán que permanezca en el primer equipo más allá de este fin de semana. A Fletcher se le pidió que se hiciera cargo después de que Ruben Amorim fuera despedido el lunes y después de guiar al United a un empate 2-2 en Burnley el miércoles por la noche, ahora puede liderarlos contra Brighton en la Copa FA en Old Trafford.

Pero el United está en conversaciones con el exjefe Ole Gunnar Solskjaer y el exagente Michael Carrick para asumir el cargo hasta el final de la temporada, lo que podría significar que Fletcher regrese a su rol como entrenador en jefe de la selección sub-18 la próxima semana. Su contacto fue con el CEO Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox, en lugar de con Ratcliffe, y nuevamente enfatizó que su único pensamiento en este momento era preparar al equipo para el enfrentamiento con los Seagulls.

«No lo he hecho, no», dijo cuando se le preguntó sobre las conversaciones con Ratcliffe. «Hablé con Omar y Jason. Así es como funcionan los procesos. Para mí, me concentré en la tarea que tenía entre manos, preparar al equipo para estos dos juegos.

«No ha habido ningún pensamiento ni discusión sobre mi futuro. Para ser honesto, la gente de Jason y Omar me han dado total responsabilidad para tomar el control de estos dos juegos, tomar mis propias decisiones, liderar el equipo, guiar al equipo, preparar al equipo, y eso es lo que he hecho.

«No se ha hablado con nadie más que con esas dos personas que ocupan altos cargos dentro del club».

El United fue eliminado de la Copa de la Liga en el primer obstáculo de esta temporada por el Grimsby Town de la Liga Dos y, por lo tanto, necesita una buena actuación en la Copa FA.

Una derrota este fin de semana significaría que jugarían sólo 40 partidos esta temporada y Fletcher es consciente de la importancia de la Copa FA para el United.

«Es una competición importante y el Manchester United se trata de ganar trofeos y creo que hemos tenido mucho éxito en la competición en los últimos años», dijo.

«Lo ganamos hace unos años y perdimos en la final. Es una gran competición. Es el primer trofeo que gano como jugador. Es un torneo especial y, ya sabes, como la temporada hasta ahora, no en Europa, fuera de la Copa de la Liga y la Premier League obviamente, pero es una oportunidad de ganar y nos estamos dando todas las posibilidades de ganar».