Cunha, Mount, Martínez – Manchester United lesión y fechas de regreso ante la armadura Man City

Man United espera aprovechar su primera victoria de la temporada contra Burnley el tiempo anterior, mientras que hoy se enfrentan a Manchester City en la Premier League.

Cunha surgió una lesión contra Burnley

Manchester United no está en el comienzo positivo que los fanáticos esperaban esta temporada, pero la victoria 3-2 sobre Burnley la última vez aumentó el estado de ánimo para el Derby de Manchester de hoy.

United produjo una exhibición picante en el día de apertura en su derrota por 1-0 contra el Arsenal, pero su incapacidad para defender el liderazgo de un gol en Fulham y esa noche de castaño en Grimsby ejerció la presión sobre Ruben Amorim.

La victoria sobre los Clarets era desesperadamente necesaria, pero ahora United tiene una oportunidad real de comenzar su campaña con un viaje a Etihad.

Manchester City también ha sufrido un mal comienzo de la campaña, perdiendo dos de sus primeros tres partidos de la Premier League, por lo que la colisión de hoy promete ser un asunto fascinante.

En anticipación del Derby de Manchester, aquí está el más nuevo del frente de la lesión unida:

Matheus cunha

Cunha sufrió una lesión en la victoria sobre Burnley y luego se vio obligado a retirarse del servicio internacional con Brasil.

Amorim dio una actualización sobre el atacante durante la conferencia de prensa del viernes, y dijo: «Ellos (Cunha, Mason Mount y Diogo Dalot) están fuera de este juego (Manchester City), no sé cuánto tiempo llevará, necesitamos que los niños sean un equipo muy, muy competitivo.

«No quiero decirlo. ¡Si hablas con Cunha, si atrapas a Cunha afuera, él dirá que puede jugar este juego! No lo sé. Lo manejaremos todos los días, pero lo empujarán muy duro. Y eso es algo bueno».

Fecha de devolución potencial: Sábado 20 de septiembre (Chelsea, H)

Monte Masón

Al igual que Cunha, Mount entró en la victoria sobre Burnley, que fue reemplazado durante el descanso.

Como se mencionó anteriormente, Amorim ha gobernado el internacional inglés de la colisión con la ciudad.

Fecha de devolución potencial: Sábado 20 de septiembre (Chelsea, H)

Diogo dalot

Dalot jugó los 90 minutos completos de la victoria sobre Burnley, pero se vio obligado a retirarse del equipo de Portugal la semana pasada.

La Federación de Fútbol Portuguesa publicó una explicación de que Dalot «se quejó de la incomodidad muscular», y no jugará un papel el domingo.

Fecha de devolución potencial: Sábado 20 de septiembre (Chelsea, H)

Lisandro Martínez

Martínez ha sido dejado de lado con una lesión de ACL desde febrero, pero el defensor ha regresado al entrenamiento y se espera que su regreso no esté demasiado lejos.

Fecha de devolución posible: Desconocido