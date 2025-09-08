Cunha, Mount, Martínez – Man United Lesions más reciente y posibles fechas de retorno contra Man City

Las últimas noticias de lesiones del Manchester United con la última sobre Matheus Cunha, Mason Mount y Lisandro Martínez.

Matheus Cunha fue forzado durante el partido de la Premier League entre Man Utd y Burnley. (Imagen: AFP)

Manchester United regresará a la promoción de la Premier League esta semana cuando se preparen para conocer a sus rivales entre ciudades en el Derby de Manchester.

El equipo de Ruben Amorim hace el corto viaje al estadio Etihad para enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola. United se remonta a una dramática victoria por 3-2 sobre Burnley el mes pasado, antes del primer descanso internacional de la temporada.

Amorim también se ve obligado a lidiar con diferentes lesiones en las primeras semanas de la nueva temporada de la Premier League. Todavía está por ver cuántos jugadores, si están presentes, estarán en las líneas laterales si se enfrentan a la ciudad el domingo.

Aquí completamos sus últimos problemas de acondicionamiento físico;

Matheus cunha

Matheus Cunha sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la victoria de United sobre Burnley en Old Trafford antes del descanso internacional.

Todavía no está claro la gravedad de la lesión, en la que Cunha se retiró del equipo brasileño para las calificaciones de la Copa Mundial que este mes como resultado.

Desde entonces, Cunha ha dado sugerencias en las redes sociales que una recuperación de la lesión puede no durar tanto como se teme primero.

«Qué entorno tan increíble, es genial estar aquí», escribió Cunha en Instagram la semana pasada.

«Volveré pronto, siempre con alegría y gratitud. Gracias por todos los mensajes».

Fecha de devolución potencial: 14 de septiembre vs Man City (a)

Monte Masón

Mason Mount también sufrió una lesión durante la victoria de United on Burnley el mes pasado en Old Trafford.

Amorim confirmó después del juego que Mount jugó 30 minutos del juego con la lesión antes de ser reemplazado.

«Fue difícil perder a un jugador como Cunha y Mason Mount – Mount jugó durante unos 30 minutos con una lesión», dijo el entrenador en jefe después de la victoria sobre los Clarets el 30 de agosto.

«No sé [if they are long-term injuries]No lo sé, pero estoy preocupado por eso.

«Son muy importantes para nosotros, así que ya veremos».

Fecha de devolución potencial: 14 de septiembre vs Man City (a)

Lisandro Martínez

Lisandro Martínez se ha recuperado de una lesión de LCA que sufrió la temporada pasada, después de haber sufrido una operación en febrero.

Desde entonces, el internacional de Argentina ha sido realizado su recuperación y ha regresado a la capacitación. Un regreso al equipo de la jornada puede no estar demasiado lejos.

Fecha de devolución: Desconocido

