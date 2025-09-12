Cunha, Mount, Dalot – Man United Leshury News and Returndates for Man City Clash

Manchester United Leshury News, porque Ruben Amorim confirma que tres jugadores se perderán el Derby de Manchester el domingo

Matheus Cunha se perderá el derbi de Manchester contra Manchester City (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Manchester United viaja a los rivales de la ciudad Manchester City el domingo por la tarde sin tres miembros importantes del primer equipo de Ruben Amorim.

United regresa del descanso internacional después de ganar solo uno de sus primeros tres partidos de la Premier League y es noveno en la mesa. Sin embargo, querrán agregar más puntos al tablero cuando viajen al estadio Etihad.

Los hombres de Pep Guardiola son 13º en la Premier League y derrotas consecutivas. Al igual que United, City tiene sus propios problemas de lesiones antes del primer Derby de la temporada en Manchester.

Con eso en mente Las noticias de la tarde de Manchester Ofrece las últimas noticias sobre lesiones que provienen de Old Trafford.

Matheus cunha

Después de que comenzó la temporada bastante bien para United, Cunha se vio obligada a entrar en la primera mitad de la victoria 3-2 sobre Burnley Time-Out. Fue reemplazado por Joshua Zirkzee antes de atravesar el túnel.

Más tarde se retiró del equipo brasileño para el descanso internacional. Ahora Amorim ha confirmado que el viaje del domingo por la ciudad llegó demasiado temprano para él. «Ella [Cunha, Mount and Dalot] Están fuera para este juego, no sé cuánto tiempo llevará.

«Necesitamos que estos muchachos sean un equipo competitivo». Cuando se le preguntó cuánto tiempo está fuera, Amorim agregó: «No quiero decirlo. Si hablas con Cunha afuera, él dirá que puede jugar este juego. Empujan muy duro».

Fecha de devolución potencial: Sábado 20 de septiembre, Chelsea (H).

Manchester United Vooruit Matheus Cunha (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images)

Monte Masón

Al igual que Cunha, Mount llegó en la victoria hace dos semanas. El internacional de Inglaterra fue reemplazado durante el descanso por Kobbie Mainoo después de 30 minutos con una lesión.

Amorim ha confirmado que el centrocampista también está fuera del juego de la ciudad.

Fecha de devolución potencial: Sábado 20 de septiembre, Chelsea (H).

Diogo dalot

Dalot se estableció en el equipo de United la temporada pasada y registró este período en los tres juegos de liga. Después de brindar una asistencia a Bryan Mbeumo en la victoria de Burnley, Dalot se vio obligado a retirarse del equipo de Portugal con una ‘comodidad muscular’.

Amorim ha confirmado que el ala también está fuera del juego de la ciudad.

Fecha de devolución potencial: Sábado 20 de septiembre, Chelsea (H).

Lisandro Martínez

Martínez ha sido marginado desde febrero con una lesión de LCA. El defensor ha perdido mucha acción, pero gradualmente progresa en su recuperación.

Es entendiendo que el argentino ahora está entrenando en la hierba en Carrington.

Fecha de devolución posible: Domingo 25 de octubre, Brighton (H)

—

