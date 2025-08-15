‘Cuatro o cinco’ – Pep Guardiola espera más salida de Man City este mes

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la necesidad de un equipo más pequeño mientras comienzan la nueva campaña

Pep Guardiola

Pep Guardiola espera más salida del Manchester City este mes mientras se prepara para dejar a dos jugadores en casa para el viaje a los lobos. Savinho, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol son por una lesión, pero el equipo de la ciudad es tan bueno que hay demasiados para hacer un equipo de la Premier League.

Es una posición en la que City estaba al final de la temporada pasada después de traer cinco jugadores nuevos en la ventana de transferencia de invierno y finalmente ver sus problemas de lesiones. Jack Grealish y James McAtee se fueron esta semana para liberar algo de espacio, pero con cinco recién llegados en la ventana de transferencia de verano, el equipo aún es más grande de lo que Guardiola le gustaría.

El administrador de la ciudad espera que esto cambie en las últimas semanas de la ventana de transferencia, aunque no cree que los blues estén en una posición completamente diferente a muchos de sus rivales. Sin embargo, con Gvardiol y Kovacic, espera que incluso si Savinho complete un movimiento a Tottenham, los jugadores saben que todos los que continúan corren el riesgo de ser omitidos en una jornada.

«Un poco, pero creo que lo mismo sucede en muchos clubes. Deberíamos, pero es difícil porque los amo a todos y les gusta estar aquí», dijo.

«La situación no es fácil, pero lo saben. Tenemos muchos jugadores y mañana habrá dos jugadores en las gradas y cuando los jugadores regresen, hay cuatro o cinco en casa.

«No es ideal, pero al mismo tiempo tenemos muchos juegos, cada temporada es cada vez más y tienes que tener un equipo para competir en cada juego.

«Creo que sucede en muchos equipos que tienen grandes escuadrones y tienen que mudarse porque cada gerente quiere trabajar con el número correcto de personas porque merecen jugar. Tienen que encontrar un equilibrio y el deseo del club y especialmente los jugadores después de que decidimos».

—

