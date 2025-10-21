Cuatro jugadores del Manchester City podrían perderse el partido de Champions ante el Villarreal

La última lesión del Manchester City antes del choque de la Liga de Campeones con el Villarreal y el viaje de la Premier League al Aston Villa

Nico O’Reilly ha impresionado en el Manchester City como lateral izquierdo

El Manchester City tendrá que prescindir de los lesionados Rodri y Abdukodir Khusanov para el partido de Liga de Campeones contra el Villarreal el martes por la noche.

Los azules Está invicto en ocho partidos en todas las competiciones después de vencer al Everton por 2-0 en la Premier League el sábado.

Eso llevó al equipo de Pep Guardiola al segundo lugar en la clasificación, tres puntos detrás del líder Arsenal. El City espera mantener su impulso cuando regrese al fútbol europeo contra un Villarreal que empató 2-2 con el Real Betis en La Liga el sábado. Aquí tenéis las últimas noticias sobre lesiones antes del partido.

Rodri

Lesión: Tendón de la corva

Rodri esperaba estar en forma para el partido de la Premier League del sábado contra el Everton después de perderse el compromiso internacional para tratar de recuperarse de la distensión en el tendón de la corva que sintió en los primeros minutos contra el Brentford a principios de este mes. El español no pensó que el problema fuera grande en ese momento, pero Los azules Hay que tener cuidado con su regreso.

Guardiola confirmó tras el partido contra el Everton que tampoco correrá peligro para los próximos partidos contra Villarreal y Aston Villa.

“No dura mucho, pero es musculoso y hay que tener cuidado”, afirmó el técnico del City. «Lo hemos intentado muchas veces, hemos intentado no correr ningún riesgo, pero no lo hemos logrado. Así que ya veremos».

Posible fecha de regreso: Swansea (A) 29 de octubre

Nico O’Reilly

El lateral izquierdo salió del Etihad el sábado con una venda en la rodilla, pero Guardiola espera que no sea un problema mayor mientras el City se prepara para enfrentarse al Villarreal en el partido de la Liga de Campeones el martes.

«Creo que fue un golpe. Ya veremos. Ojalá no sea peligroso», dijo Guardiola.

Posible fecha de regreso: Villarreal (A) 21 de octubre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Desconocido

El internacional uzbeko se había asegurado el puesto de lateral derecho, pero se lesionó en el descanso del empate contra el Arsenal y aún no ha regresado a los entrenamientos.

Posible fecha de regreso: Aston Villa (A) 26 de octubre

Rayan Ait Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en los primeros compases de su debut en casa contra el Tottenham y, aunque después jugó contra el Brighton, no ha vuelto a jugar con el City desde entonces.

El argelino ha vuelto a los entrenamientos y Guardiola dijo que el lateral se sentía mucho mejor pero que quedó fuera de la convocatoria ante el Everton.

Posible fecha de regreso: Aston Villa (A) 26 de octubre