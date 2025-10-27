Cuatro alternativas de transferencia de ensueño para Carlos Baleba después de una audición fallida para el Man United de £ 100 millones

El centrocampista del Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, tuvo una noche difícil contra el Manchester United el sábado

Carlos Baleba tuvo problemas para hacer frente al delantero del Manchester United Bryan Mbeumo (Imagen: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images)

El interés veraniego del Manchester United por Carlos Baleba desapareció casi tan repentinamente como parecía.

El United fichó a Baleba para reforzar su centro del campo. Cuando los Seagulls respondieron con un precio de £ 100 millones, los Rojos sabiamente desconectaron, insistiendo en que estarían felices de esperar hasta el próximo verano para reevaluar la situación.

Esa decisión parece aún más inteligente después de la victoria por 4-2 sobre Brighton el fin de semana pasado. Mientras Casemiro daba señales de que todavía había vida en su carrera en el United, Baleba estuvo en el punto de mira y fue retirado del terreno de juego al cabo de una hora, claramente frustrado.

El camerunés podría convertirse en un excelente jugador, hay que recordar que sólo tiene 21 años y todavía tiene margen de desarrollo. Pero no es un jugador de £100 millones, así que con esto en mente: HOMBRE Deportes ha analizado a cuatro jugadores que podrían ser el objetivo del United.

Adam Wharton – Palacio de Cristal

El ex jugador del Blackburn Rovers es el nombre en boca de todos en estos momentos gracias a su forma estelar con el Crystal Palace. Su adaptabilidad en el mediocampo central significa que habrá mucha gente apoyándolo este verano.

El Noticias de la noche de Manchester Hablé recientemente con uno de los ex entrenadores de Wharton y el resultado de esa discusión fue que el internacional inglés podría sentarse junto a Bruno Fernandes o Kobbie Mainoo y proteger esa defensa. Sin embargo, puede haber un problema a la hora de ficharlo.

Oliver Glasner ya ha admitido que Marc Guehi dejará el Club al final de la temporada, probablemente al Liverpool, y el austriaco estará desesperado por quedarse con Wharton o al menos recibir una buena tarifa de transferencia. El United tendrá cuidado de gastar demasiado en él.

Ederson-Atalanta

Si Casemiro se marcha al final de la temporada, el United podría hacer algo mucho peor que sustituirlo por su compatriota. Ederson es el tipo de mediocampista defensivo que trabajará incansablemente para sus compañeros.

Ha jugado en un sistema similar al que prefiere Ruben Amorim, por lo que debería sentirse cómodo con eso. Ederson también podría ser mucho más barato que Wharton, ya que el jugador de la Serie A está valorado en poco más de £48 millones, en comparación con el hombre del Palace que actualmente cuesta quizás £100 millones por la cabeza de Baleba.

El centrocampista del Atalanta Ederson (Imagen: Getty Images)

Morten Hjulmand – Deportivo

Si Amorim volviera a Lisboa para traerse un jugador, Hjulmand podría ser el hombre indicado. Puede que el danés tenga un tatuaje del Arsenal en el brazo, pero eso no le descarta automáticamente.

Fue capitán de Amorim en el Sporting y no estaría mal sumar otro líder al plantel. Su familiaridad con el sistema es otra ventaja, pero el interés del Tottenham en una transferencia en enero podría ser un problema para los Rojos.

Angelo Stiller-Stuttgart

El joven de 24 años se perfila como la próxima estrella de Alemania y está listo para ocupar el lugar de Toni Kroos. Está muy valorado y se dice que el Real Madrid está interesado en él.

Pero si el United desea volver a la máxima categoría, no debería disuadirse sólo porque el equipo de Xabi Alonso pueda estar interesado. Stiller podría lanzar ataques directos al United desde lo profundo, lo que contribuiría a su estilo de juego más directo.

También está valorado en £43,6 millones, lo cual es una ganga y lo convierte fácilmente en el jugador más barato de esta lista, mientras que se espera que Hjulmand solo valga £70 millones. Esta asequibilidad genera competencia y el United podría verse obligado a pagar más si intentaran traerlo a Old Trafford.

